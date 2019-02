Oscar Enestad tvingades censurera texten om kärleken – var för grov

På scenen i Malmö var Oscar Enestad, 21, som bidrag nummer två. Han berättade i ett inslag innan han gick upp på scen att låten handlade om hans 29 år äldre kärlek Cecilia Dahlbom, 50, och att man får älska vem man vill.

Men strax före tävlingen censurerades delar av texten i hans låt "I love it". Orsaken? Den var för grov.

– Den var lite grövre först, det fanns lite mer ilska i den, säger Oscar till Nöjesbladet och fortsätter:

– Den handlar om att man ska få älska vem man vill. Den handlar om att stå upp för sig själv och följa sitt hjärta, oavsett vad nån säger. Jag har skrivit utifrån mitt perspektiv med mig och min tjej.

Bröt mot reglerna

Orsaken till att texten byttes ut var för att den skulle vara mer anpassningsbar i Melodifestivalen. Originalversionen hade även brutit mot reglerna i Eurovision. Det var också orsaken till att SVT och Oscar Enestads skivbolag fick Oscar själv att censurera låten en aning.

– Åh gud, jag velade där, säger han till Nöjesbladet och fortsätter:

– Men jag är glad och nöjd i dagsläget, vi hade ordet fuck med. Vi ändrade och tog bort det för att i den här tävlingen... i det här forumet så kanske... det är mycket barn som kollar. Det är fortfarande samma betydelse, men jag vill inte att det ska misstolkas när man säger ”fuck’em it’s exciting”. Så därför valde vi att ta bort det.

Ocensurerade versionen

Nöjesbladet har även gått ut med delar av den ocensurerade versionen som Oscar skrev för ett år sedan, som innehöll textraderna:

I love I love I love it

My parents don’t like it

Fuck’em it’s exciting

Som ersattes med:

I love I love I love it

My parents don’t like it

But don’t care it’s exciting

