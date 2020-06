Cecilia Dahlbom har avföljt Oscar Enestad på Instagram

I februari år 2017 avslöjades det att FO&O-stjärnan Oscar Enestad, 23, var tillsammans med Cecilia Dahlbom, 51. Paret hade då varit ihop i två år – men på grund av den stora åldersskillnaden så smusslade de med sin kärlek i början.

År 2016 var paret på en romantisk semester ihop i Thailand, och 2017 firade de Cecilias 49-års dag i Maldiverna. De åkte även på en mysig semester i kärlekens huvudstad Paris.

Förra året tävlade Oscar i Melodifestivalen med sitt bidrag "I love it" – en låt som handlade om kampen för att få vara ihop med Cecilia.

Cecilia Dahlbom och Oscar Enestad. Bildkälla: Stella Pictures.

Det var många som höjde på ögonbrynen över den stora åldersskillnaden. Bland annat var inte Oscars föräldrar helt förtjusta i tanken på att deras son dejtade en kvinna som var mer än dubbelt så gammal som honom.



I en intervju med Aftonbladet berättade Oscar då att det var "tufft i början". I "I love it" sjöng Oscar bland annat ”I love, I love, I love it, my parents don’t like it”.

– Samtidigt tycker jag att det är en bra rad. Det tuffaste man kan gå emot är sitt eget blod. Därför var det fint på nåt sätt att fin den för då visar det att man står upp för sig själv till hundra procent och det gör jag, sa Oscar till Aftonbladet.

"Handlar om att släppa taget"

Nu är Oscar aktuell med den egenskrivna singeln "Sorger".



– "Sorger" är en låt som handlar om att släppa taget. När man försökt fixa det som varit brustet men man har kommit till insikt att det längre inte funkar, säger Oscar Enestad i ett pressmeddelande.

Frågan nu alla ställer sig är huruvida låten handlar om relationen till Cecilia.

– Allt jag skriver om är personliga saker som har hänt eller sker i mitt liv just nu, sa Oscar till Expressen för en månad sedan gällande singeln "Sänker våra glas på innergården". Den låten handlade om en osäkerhet för framtiden i en kärleksrelation.

Avföljt kärleken på Instagram

Under sin tid tillsammans var både Oscar och Cecilia aktiva på sociala medier och visade gärna sin kärlek öppet för varandra med bilder och söta texter. För bara en vecka sedan så peppade hon Oscar med fina kommentarer om hans musik.

Men vi gissar att förhållandet har tagit en ny vändning då Cecilia har avföljt Oscar på Instagram.

Cecilia Dahlbom har avföljt Oscar på Instagram.

Oscar följer däremot fortfarande Cecilia.

Oscar Enestad följer fortfarande Cecilia.