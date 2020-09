David Guetta om Aviciis död – blev en väckarklocka

För två år sedan gick Tim "Avicii" Bergling bort 27 år gammal. Den världsberömde DJ:n tog sitt liv när han befann sig i Muscat, Oman den 20 april 2018.

Nu berättar DJ-kollegan David Guetta om hur vännens död blev en väckarklocka.

– Nu hände det honom, men det hade kunnat vara vem som helst, säger Guetta till Expressen.

"Jag gillade honom så himla mycket"

Guetta och "Avicii" spelade ofta tillsammans – de var både vänner och musikkollegor.

– Jag gillade honom så himla mycket och var alltid så imponerad över hans talang. Han var verkligen en generös person, säger han till Expressen.



I december 2019, drygt ett och ett halvt år efter Aviciis död, var Guetta i Stockholm för att uppträda på "Aviciis" hyllningskonsert.

– Kvällen var väldigt speciell och fantastisk. Jag är väldigt glad att det finns så mycket kärlek. Ibland glömmer folk, men man kunde verkligen se vilket stor påverkan han haft på världen med sin musik, säger Guetta till Expressen.

Snällare mot kroppen nu

Guetta berättar att han var medveten om att "Avicii" inte mådde bra. När vännen dog började han se över dina egna levnadsvanor.

Bland annat drog han ner på turneringarna och blev snällare mot sin kropp.

– Det handlar om att inte försöka ”push it to the limit”. Ibland kan vi känna oss som superman, men vi är inte det. Jag tror inte bara det är jag, alla i vår bransch blev tagna av det som hände. Nu hände det honom, men det hade kunnat vara vem som helst, säger Guetta till Expressen.

Mår du dåligt? Hit kan du vända dig för hjälp:

Självmordslinjen (Mind): 90 101, chatt.mind.se.

BRIS vuxentelefon: 077-150 50 50.

BRIS – Barnens hjälptelefon: 116 111, www.bris.se

