Följarna om Kourtney Kardashians Instagrambild: "Seriöst!?"

Kourtney Kardashian, 41, delade med sig av semesterbilder på Instagram som minst sagt skapade förvirring och irritation hos fansen.

"Tills vi ses igen." skriver Kourtney under familjens semesterbilder i Ligurien, Italien.

På bilderna ser vi en fullsmockad sandstrand. Under parasollen kan vi tydligt se turister som solar, badar och umgås. Tätt, riktigt tätt.

Kourtneys yngsta son Reign leker i vattnet. Bildkälla: Instagram.

"Corona existerar inte för rika"

Många av Keeping Up With The Kardashian's-stjärnans följare var häpna och kritiska till varför människorna satt så tätt, utan masker, såhär mitt i en global pandemi. Kommentarerna började snabbt hagla in.

Såhär löd några av kommentarerna:

"Var försiktig"

"Vad hände med social distansering??"

"Vänta, jag trodde amerikaner var bannade från Europa???"

"Mängden människor på den där stranden gör mig stressad..."



"Jag glömde att Corona inte existerar för rika."

"Va!? Ingen har mask på sig?? Seriöst!?!"

"Förhoppningsvis var detta INNAN Covid-19..."

På bilden ser vi en mycket folktät strand. Bildkälla: Instagram.

Men Kourtney's svar på en av kommentarerna får följarna att pusta ut.



"Förra sommaren" skriver hon. Det hela var lyckligtvist helt enkelt ett missförstånd och förhoppningsvis ser familjen Kardashian till att hålla avstånd under pandemin.

Slutet gott, allting gott!