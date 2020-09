Här är superstjärnorna som haft sex med varandra

Också superkändisar kan ha kravlöst sex, även med varandra. Se bara den heta listan här nedanför!

Lindsay Lohan och Zac Efron

Bildkälla: Chris Pizzello/AP, Omar Vega/AP

Lindsay Lohan skapade rubriker världen över när hennes "sexlista" som hon gjort med en vän läckte ut till media 2014.

På listan fanns ett 30-tal namn som Lohan ska ha legat med, bland annat skådiskollegan Zac Efron.

Andra välkända namn på listan var Evan Peters, James Franco och Justin Timberlake, skriver Daily Mail.

Madonna och Tupac Shakur

Bildkälla: Jim Sulley/AP, Frank Wiese/AP

"Drottningen av pop" Madonna har själv bekräftat kärleksaffären med rapparen Tupac Shakur som tragiskt dog efter att ha blivit skjuten 1996.

Ämnet kom på tal i Howard Sterns radioprogram när stjärnan berättade om när hon var med i "David Lettermans Show" en gång på 90-talet.

– Jag var på ett konstigt humör den dagen. Jag dejtade Tupac Shakur då och grejen är att han fick mig uppstressad över livet i allmänhet, sa Madonna i programmet, enligt Daily Mail.

Mario Lopez och Britney Spears

Bildkälla: Jordan Strauss/AP, Evan Agostini/AP

Skådespelaren och programledare Mario Lopez har själv avslöjat i sin självbiografi "Just Between Us" att han haft sex med en "mega popstjärna".

Identiteten på popstjärnan var först okänd. Sedan berättade källor till Us Weekly att "mega popstjärnan" är Britney Spears.

Lopez och Spears har länge varit vänner, och tydligen lite mer än så...

Rihanna och Ashton Kutcher

Bildkälla: Stella Pictures, Evan Agostini/AP

Det sista paret är uppe för debatt men många tror att artisten Rihanna och skådespelaren Ashton Kutcher har fått till.

2012 vittnade flera personer om att Rihannas bil ska ha parkerat vid Ashton Kutchers hus vid midnatt.

Artisten ska sedan ha smitit ut runt fyra på morgonen.

Misstanken blev bara starkare när det senare blev känt att Kutcher varit otrogen mot sin dåvarande fru, skådespelerskan Demi Moore.

