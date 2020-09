Agnes Carlsson, 32, slog igenom redan som 17 åring då hon stal hela Sveriges hjärtan med låten "Right Here Right Now", i finalen av Idol 2005, då hon även vann.

Efter idol var det många som ville jobba med Agnes och karriären rullade på. Fem år efter idol slog hon igenom internationellt med låten "Release Me".

Ja, Agnes har onekligen hunnit med mycket under hennes karriär.

Hon har varit med i "Melodifestivalen", "Så Mycket Bättre" och även sjungit på Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels bröllop tillsammans med legenden Björn Skifs.

Agnes sjöng tillsammans med Björn Skifs på Kronprinsessan Victorias bröllop 2010. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT.

"Kändes inte på riktigt"

Trots framgångssagan har de som följt Agnes lagt märke till är att hon ibland försvunnit i perioder. Agnes berättar nu i NRJ Morgon om den tuffaste perioden i hennes liv.

– Det skulle jag nog säga var precis när jag vann idol, berättar hon.

Agnes berättar i NRJ att det var svårt att flytta hemifrån i en sån ung ålder. Hon säger att det är fantastiskt att vara med i ett program som "Idol" men att det samtidigt kändes jättekonstigt att få uppleva sin barndomsdröm.

Agnes vann den andra säsongen av Idol 2005. Bildkälla: TT.

"Kände mig inte ärlig mot mig själv"

2013 vann Agnes svenskarnas hjärtan på nytt då hon medverkade i "Så Mycket Bättre". Hon gjorde succé med covers på låtar som bland annat "En Sån Karl" och "Instant Repeater".

Efter programet åkte hon ut på turné och det var då Agnes kände att hon behövde en paus, berättar hon i en intervju med Gaffa.

Agnes var 26 år gammal och lade nu ner på obestämd tid.

– Jag kände att jag inte var ärlig mot mig själv, berättar hon i intervju med Gaffa.

Agnes är sen flera år tillbaka tillsammans med Vincent Pontare som är med i gruppen Vargas & Lagola. Bildkälla: Christine Olsson/TT.

"Frihet är att inte styras av rädslor"

I en intervju med Skavlan berättar Agnes att hon under sin paus har fått tid till att till exempel utbilda sig inom klangskålsmassage.

Hon berättar att en av de första sakerna hon gjorde när hon tog paus från karriären var att klippa av sig håret, som hade varit en trygghet för henne.

När Skavlan frågar vad frihet är för Agnes svarar hon att det är att inte styras av rädslor.

– Ju mer man kan drivas av vad som gör en lycklig och man känner kärlek till, desto enklare blir livet, säger hon.

Agnes berättar om vad hon har gjort under sin paus, i Skavlan. Bildkälla: SVT/YouTube.

Hyllning till Avicii

2019 var Agnes redo för en comeback , och det gjorde hon med buller och bång. Låten "Tough Love" av Avicii blev en otrolig hit.

Agnes sjunger i låten tillsammans med sin partner Vincent Pontare och Salem Al Fakir, som har gruppen Vargas & Lagola.

De uppträdde med låten på Aviciis minneskonsert och Agnes berättar i intervjun med Gaffa att det var en varm och speciell stämning, och att det inte fanns någon nervositet.

Allt handlade om Tim och vi var alla där för honom, säger hon.



Agnes uppträder på Aviciis minneskonsert med Vargas & Lagolas. Bildkälla. YouTube.

"Kändes som en begravning"

I januari 2020 uppträdde Agnes på ännu en minneskonsert. Denna gången hedrades Roxette-legenden Marie Fredriksson.

Agnes sjöng låten "It Must Have Been Love" tillsammans med Per Gessle.

Hon berättar i intervjun med Gaffa att det var en annan stämning än på Tims minneskonsert, då detta var så nära inpå Maries död.

– Maries kväll kändes mer som en begravning, berättar hon i intervjun.