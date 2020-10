Löwengrip rymde från sjukhuset för att sälja sitt bolag

I slutet av juni 2019 berättade Isabella Löwengrip att hon skulle flytta till USA och aldrig mer prata med svensk media.

Fyra månader senare var flytten till USA inställd, flera bolag nosade på konkurs och hennes lyxvilla låg ute för försäljning.

I dokumentärserien "This is my flipside" som spelades in under hösten 2019 erkände Löwengrip att den framgång hon visat utåt var en bluff.

– Jag har levt i en bubbla ett tag. Både att jag har försökt få mina företag att växa, och få allt att se jättebra ut. Allt ska se perfekt och framgångsrikt. Men inget är på riktigt, sa Löwengrip i dokumentären.

Isabella i dokumentären "This is my flipside" som spelade sin hösten 2019.

Överdoserade på ångestdämpande

Efter den stormiga hösten fortsatte Löwengrip att må dåligt.

I januari hamnade hon på sjukhus i en månad efter att ha överdoserat på ångestdämpande och sömntabletter, något hon pratat om i P1.

I fredagens Skavlan berättar Löwengrip mer om tiden på sjukhuset, och hur hon tog ett viktigt beslut som hon nu inte har något minne av.

"Sålde mitt bolag och visste inte om det"

Under tiden som Löwengrip var inlagd på sjukhuset sålde hon sitt bolag "Löwengrip Beauty" som hon ägde tillsammans med Pingis Hadenius.

Det här var dock inte helt odramatiskt.

I Skavlan berättar Löwengrip om hon ljög för sjukhuset och sa att hon skulle träffa sina barn för att få åka och skriva på papperna.

– På med sminket och klackar hemma rakt in till mötesrummet, signerar och sen tillbaka på sjukhuset, säger hon i programmet.

Bildkälla: Pernilla Thelaus/ Monkberry/ SVT

När Fredrik Skavlan frågar om Löwengrip minns något från signeringen blir svaret "ingenting".

– Så jag sålde mitt bolag och visste inte om det, svarar hon.

