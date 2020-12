Här är superstjärnorna som råkat tacka nej till hitlåtar

Foto: Stella Pictures

Ja, det stämmer.

Rihannas monsterhit "Umbrella" var egentligen skriven till Britney Spears. Men låten skrevs klart i samband med att Spears mådde som allra sämst (och rakade av sig håret) – så den nådde henne aldrig.

Läs mer: Efter fansens oro – ny bryter Britney Spears tystnaden

Foto: Stella Pictures

Rihanna

Och Rihanna har också råkat tacka nej till vad som senare blev en stor hit.

Låten "We can't stop" var egentligen skriven till henne, men passades vidare till Miley Cyrus – som säkert är väldigt glad och tacksam över det i efterhand.

Foto: Stella Pictures

Pusha-T

I dagsläget är det Kanye West och Jay-Z som framför låten "Ni**as in Paris", men första tjing hade egentligen rapparen Pusha-T.

Han var dock inte intresserad – och tyckte melodin påminde för mycket om något man hör i TV-spel.

Läs mer: Kim Kardashian har planerat skilsmässan från Kanye West

Foto: Stella Pictures

Låtskrivaren Cathy Dennis skrev den framtida hitlåten "Toxic" åt Kylie Minogue, som tidigare gjort succé med hans låt "Can't get you out of my head".

Men den här gången var Minogue inte intresserad, och turen gick istället till Britney Spears.

Foto: Stella Pictures

Chris Brown och Rihanna har ju en ganska komplicerad (och våldsam) historia bakom sig – men en gång i tiden arbetade de faktiskt en del tillsammans.

Brown var till och med delaktig i skrivandet av låten "Disturbia" – till sig själv. Men han bestämde sig sedan för att ge rättigheterna till Rihanna, då han ansåg att den gjorde sig bättre med en kvinnlig sångerska, enligt Insider.