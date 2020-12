Följarnas hårda ord till Bianca Ingrosso: "Shotta varje gång"

Bianca Ingrosso, 25, har mer eller mindre gjort succé på Youtube och hennes vloggar tittas dagligen på av hundratusentals människor ute i stugorna.

Bianca har själv berättat att hon älskar att hålla på med Youtube. Men titt som tätt efter specifika uttalanden eller händelsen i sina video så genererar det i en del rabalder.

Hon har också fått en hel del kritik från sina följare som anser att Bianca ser "konstruktiv kritik" och "hat" som samma sak. Detta gjorde tillslut att Bianca spelade in en video där hon bad följarna att "ta saker med en nypa salt" samt att "skaffa sig lite humor".

Bianca och kollegan och nära vännen Lovisa Worge tänkte nyligen släppa en "drunk get ready with us" men har valt att hålla på det hela just på grund av de starka reaktionerna.

Bianca har över 366 000 prenumeranter på Youtube. Bildkälla: Youtube

– Det är väldigt hat just nu. Och för att våra psyken ska orka och för att vi ska fortsätta att tycka det här är roligt så vet jag inte om videon kan släppas nu. Men om alla haters där ute bara slutade att hata så bjuder vi gärna på oss själva. Men man vill inte gärna bjuda på sig själv till människor som inte har någon humor, berättade Bianca i en Instagramvideo tillsammans med Lovisa.

Men fansen har inte direkt lagt sig och vilat.

Möter hård kritik efter sängvideon

I veckan släppte Bianca en video där hon visar upp hur hon rensar i sin lägenhet. hon har nämligen köpt en ny lyxig säng och ville då passa på att göra lite fint hemma.

– De kostar ju som en kontantinsats men är ju så himla sköna berättade hon.

Men denna gång triggades följarna igång snabbt. Och detta var inte specifikt av sängen. Utan att Bianca pratade väldigt mycket om nya inköp i sin video.

Biancas följare anser att hennes konsumtion är problematisk. Bildkälla:Youtube

"Jag förstår verkligen inte hur fler människor kan reagera på ditt sjuka överkonsumerande, "jag har redan massor av doft grejer men såklart måste jag köpa en ny" på riktigt jag tror du måste förstå att denna klimatkris är på riktigt", skriver en användare.

"Drinking game: shotta varje gång Bianca säger "jag har köpt". Sluta glamorisera överkonsumtion när vi befinner oss i klimatkris!!!", skriver en annan.

Bianca har ännu inte svarat på kritiken.