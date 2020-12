Det är få insatta som missat att Ex on the beach-profilen och Youtubestjärnan Antonija Mandir dejtar Temptation Island-profilen Oliver Hunt. Det var för ett par veckor sedan som Antonija la upp på sin Instagram att hon var ivägbjuden på en spännande dejt.

Följarna kunde snabbt luska ut att det var Oliver som bjudit ut henne.

Efter det har profilerna setts avnjuta middagar ute tillsammans med sina vänner samt haft diverse myskvällar hemma. Någon som inte varit så tillfreds med detta är Olivers ex Denise Desmond.

Mer om det kan du läsa här.

Denise ansåg att Antonija varit oärlig mot henne. Bildkälla: Instagram

Tillsammans eller inte?

I vanlig anda är följarna till profilerna väldigt nyfikna på huruvida de är tillsammans eller inte. Detta har både Antonija och Oliver dagligen fått väldigt många frågor om.

"Pussas med dig", svarade Antonija. Bildkälla: antonijamandir/mroliverhunt/Instagram

Nyfikenheten har inte heller minskat efter alla flirtiga kommentarer paret skriver till varandra på Instagram.

Och Antonija tog minst sagt ett speciellt tillfälle att avslöja statusen på.

Under fredagen tog hon nämligen med Oliver på en romantisk helikopterdate. Men det hela var en överraskning. Detta gjorde att Oliver tvingades sitta med ögonbindel hela taxiresan fram till helikoptern.

Väl uppe i luften valde Antonija att avslöja status på henne och Oliver inför alla sina följare.

Antonija väljer att gå ut med status på henne och Oliver. Bildkälla: antonijamandir/Instagram

"Vi är inte tillsammans nej. Vi trivs i varandras sällskap och bjuder varandra på feta dejter", skriver hon till bilden på henne och Oliver.



Och ja, dejten såg minst sagt mysig ut.