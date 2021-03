Här är kändisarna med sämst andedräkt i Hollywood

Foto: Stella Pictures

Hugh Grant

Hugh Grant kammar, enligt flera källor, hem antipriset som den Hollwood-kändis med värst andedräkt.

Enligt The guardian har han dykt upp till både Oscarsgalan och The Academy Awards med så dålig andedräkt att hans skådespelarkollegor blivit både störda och illamående.

Foto: Stella Pictures

Jennifer Lawrence

Två av två män som Jennifer Lawrence har kysst i "The Hunger Games" intygar att hennes andedräkt inte är leka med.

Josh Hutcherson har sagt att Lawrence avsiktligt brukade äta mat med mycket vitlök innan de spelade in sina kysscener – bara för att retas.

Om hon gjorde det i hopp om att dölja annan dålig odör, eller om hon bara är en retsticka förblir osagt.

Foto: Stella Pictures

Johnny Depp

År av rökning gör inte direkt underverk på andedräkten, och det är världsstjärnan Johnny Depp ett levande exempel på.

När han och Angelina Jolie spelade in filmen "The Tourist" tvingade hon honom att använda munskölj och tugga minttabletter innan deras mer närgångna scener.

Foto: Stella Pictures

Lamar Odom

Under säsong sju av "Keeping up with the Kardashians" klagade Kim till systern Khloe på hennes dåvarande make Lamars Odoms andedräkt.

Tydligen var den så illaluktande att hon var nära att "spy i sin egen mun" varje gång hon närmade sig honom för en kram.

Det låter INTE trevligt.

Foto: Stella Pictures

Jessica Simpson

När Jessica Simpson gästade The Ellen DeGeneres Show 2010 erkände hon att hon bara borstar sina tänder tre gånger i veckan.

Hon nämnde aldrig hur det här påverkat hennes andedräkt – men då kan den väl inte vara särskilt inbjudande, eller?

Anledningen till att Jessica undviker tandborsten är enligt henne själv att hon ogillar den hala ytan som tänderna får när de är nyborstade. Istället håller hon sina tänder rena genom att använda munskölj och tandtråd.

Bra försök Jessica – men vi tror inte att särskilt många tandläkare skulle vara nöjda med den rutinen.

Läs mer:

De är Hollywoods mest opererade kändisar



De är rikast och fattigast i familjen Jenner-Kardashian