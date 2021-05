8 kändisar som har varit gängmedlemmar: "Alla kompisar dog"

Chris Brown har genom åren supportat gänget Bloods. Bland annat har han kört med deras gängtecken på bilder och på scen.

Enligt källor till TMZ så är Chris Brown inte en riktig medlem, men Bloods har tålamod med skandalstjärnan. De tycker att det är helt okej att Brown utger sig för att vara något av en medlem. Detta då Brown har anlitat flera av deras gängmedlemmar i olika stor utsträckning.

Brown umgås ofta med gängmedlemmarna och har filmat musikvideos i "Bloods"-kvarter i Compton. Något som ska ha varit extra uppskattat är att Brown skänkte 1000 par av sneakers till fattiga barn i Compton.

Chris Brown. Bildkälla: Stella Pictures.

Tekashi69 aka "6ix9ine" vittnade mot sitt gäng Nine Trey

Tekashi69, eller Daniel Hernandez som han egentligen heter, var medlem i det ökända gänget The Nine Trey Gangsters, som även kallas för TreyWay. Gänget är i sin tur del av United Blood Nation, och därmed även LA Bloods, något som har rapporterats av New York Times.

Nine Trey bildades 1993 på fängelset Rikers Island i New York, och de är allra mest aktiva längs östkusten. De brott som gänget ägnar sig åt är trafficking av kvinnor och organiserad brottslighet i Virginia, New York, North Carolina, Baltimore, New Jersey och andra områden.

10 skjutningar och fem mord

Droger är även en stor handel för gänget, som säljer heroin, kokain, crack, ecstasy, marijuana och receptbelagda smärtstillande tabletter. De är även kända för att förfalska amerikanska dollarsedlar. Dessa falska pengar ska ha använts för att finansiera större knarkaffärer, något som har rapporterats av FBI.

Nine Trey är även ökända för sitt enorma våldskapital. I september 2016 så åtalades fyra medlemmar från gänget för sin inblandning i 10 skjutningar och fem mord.

Tekashi vittnade mot gänget i en uppmärksammad rättegång. Han blev då stämplad som "golare", något som New York Times skrivit om.

Tekashi69 aka "6ix9ine". Bildkälla: Instagram

Snoop Dogg hör till Crips

Snoop Dogg har länge varit förknippad med Los Angeles-gänget Crips, och det har länge ryktats att han som tonåring var medlem. Genom hela sin karriär har "Tha Doggfather" öppet stöttat gänget med den blåa färgen som signum.

År 2017 släppte Snoop EP:n "Make America Crip Again", en ordlek med Donald Trumps slogan "Make America Great Again", något som Vibe då skrev om.

Snoop Dogg ser vi ofta i blått som är gänget Crips färg. Bildkälla: Jordan Strauss/Invision/AP/TT Bild

Robert De Niro kallades för Bobby Milk i sitt gäng

Det finns nog ingen skådis som har spelat i så många maffiafilmer som Robert De Niro. Men visste du att han faktiskt var en riktig gangster som tonåring?

Då gick han under smeknamnet Bobby Milk eftersom han var "ljus och konstig som mjölk", har Vanity Fair skrivit. De Niro var i slutet av 50-talet med i ett gatugäng som var verksamma i stadsdelen Little Italy i New York.

Robert De Niro. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

Cardi B har varit medlem i Bloods

Rapstjärnan Cardi B har även hon varit medlem i Bloods, något hon berättat om i en intervju med GQ.

Cardi pratar däremot sällan om sitt samröre med gänget då hon menar att hon då förlorar samarbeten då det inte är många företag som vill förknippas med kriminella gäng.

År 2018 fick Cardi det hett om öronen då hon subtilt dissade Bloods ärkefiender Crips genom att skriva om hur mycket hon hatade deras gängfärg blått. Då blev Cardi hotad av Crips, något som TMZ då rapporterade om.

Tekashi69 har även vittnat under ed att Cardi B var medlem av Bloods, något som NBC skrivit om.

Cardi B. Bildkälla: Stella Pictures.

Josh Brolin tog heroin med sitt surfgäng Cito Rats

Skådespelaren Josh Brolin var som ung medlem i surfargänget Cito Rats. De ägnade sig bland åt att stjäla radioapparater för att bekosta sina dyra drogvanor.

– Jag testade heroin. Jag blev aldrig fast och jag dog aldrig, vilket ju är bra. Jag har 19 kompisar som dog. De flesta av grabbarna jag växte upp med är döda nu, berättade han för The Guardian.

Josh Brolin. Bildkälla: Stella Pictures.

Mark Wahlberg hörde till nazist-gäng

I mitten av 1980-talet var Mark Wahlberg med i ett vit makt-gäng i södra Boston där han växte upp. Han deltog i flera attacker mot svarta och asiater. Mark kastade bland annat sten på ett par svarta små barn och skrek rasistiska ord efter dom. Han samlade även ihop andra vita män och kastade stenar på svarta barn på stranden, något som Independent skrivit om.

Han dömdes även till 45 dagar i fängelse efter att ha attackerat en vietnamesisk man, något som Medium har skrivit om.

Mark Wahlberg. Bildkälla: Rob Grabowski/Invision/AP/TT Bild

Danny Trejo rånade spritbutiker med handgranater

Skådespelaren Danny Trejo har även han varit gängmedlem. Som ung så rånade hans gäng spritbutiker med handgranater och hamnade i skottlossning med rivaliserande gäng i San Fernando Valley, Kalifornien.

Trejo har suttit på några av USA:s mest ökända fängelser – vi pratar givetvis om Folsom, Soledad och San Quentin.

– Vi hade mycket pistoler, och du vill inte tjafsa med någon som har många pistoler. Man får inte glömma att folk är inte rädda för tuffa killar. Folk är rädda för galna människor, har han sagt till Huffington Post.

Danny Trejo. Bildkälla: AP Photo/Carlos Jasso/TT Bild