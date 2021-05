Få har kunnat missa att Pernilla Wahlgren, 53, har en ny pojkvän i sitt liv. Det var Pernillas dotter Bianca Ingrosso, 25, som avslöjade den härliga nyheten i podcasten "Ursäkta" där hon var vikarie för komikern Johanna Nordström, 25.

– Han är så snygg. Han är så fucking snygg, sa Bianca om Pernilla Wahlgrens nya pojkvän, och liknade honom vid "Sex and the City"-skådespelaren Max Ryan.

Pernilla Wahlgrens ord om sin nya pojkvän

Pernilla har valt att hålla pojkvännens identitet hemlig, något som hon gjorde klart för lyssnarna av podcasten "Wahlgren & Wistam" som hon driver med bästa vännen Sofia Wistam.

– Jag har faktiskt ingen anledning att gå ut och berätta vad han heter eller vem han är eller någonting. Och han har inget intresse av det heller, sa Pernilla.

Men trots att Pernilla Wahlgren väljer att hålla mannens namn borta från media så berättade Pernilla mer sin nya relation när hon gästade Alexander Pärleros podcast "Framgångspodden"

– Det är jättenytt. Jag känner mig kär i kärleken. Jag känner mig pirrig och glad över att öppna upp mitt hjärta. Det har varit en period där jag tänkt att jag aldrig kommer att göra det, sa Pernilla bland annat.

Pernilla med nya pojkvännen i Marbella

Den som följer Pernilla på Instagram har under helgen kunnat följa hur hon lever livet i Marbella, Spanien. Där har Pernilla en härlig lägenhet i solen, och med på resan är Pernillas nya man...

På Instagram Story har Pernilla bjudit på flera klipp som visar hur hon och den mystiska pojkvännen håller varandra i handen, och på söndagen delade hon dessutom med sig av både bilder och videoklipp från ett dignande frukostbord.

Pernilla Wahlgren och nya pojkvännen håller varandra i handen. Bildkälla: Instagram/pernillawahlgren

Buffelmozzarella, solmogna tomater, färsk basilika, charkuterier, delikatessostar och färsk frukt var bara lite av de godheter som serverades på Pernillas terrass.

"Breakfast for two....", skrev Pernilla följt av två röda hjärtan. Hon klämde även in hashtaggen #notmadebyme, något som får oss att dra slutsatsen att det var Pernillas nya babe som slängde ihop den läckra frukostbuffén.

På Instagram Story har Pernilla Wahlgren delat små ljusglimtar från den romantiska resan. Bildkälla: Instagram/pernillawahlgren

Niclas Wahlgrens skämt med Pernilla

Pernillas hemlighetsfulla frukostbild har redan över 35 000 likes och mängder av kommentarer. En av de som gjorde sin röst hörd i kommentarsfältet var ingen mindre än Pernillas bror Niclas Wahlgren.

"Förstår att ni är hungriga", skrev han tätt följt av flera skämtsamma och kärleksfulla emojis och insinuerade att Pernilla och pojkvännen har varit lite upptagna om vi säger så.

Niclas fyndiga ord till sin syster har redan fått över 350 likes.

I kommentarsfältet får Pernilla även flera lyckönskningar från kända vänner som Roy Fares, Hanna Hedlund och Nanne Grönvall.

"Visa oss mannen!"

Samtidigt är Pernillas fans väldigt nyfikna på hennes nya hunk. Några kommentarer lyder:

"Visa oss mannen! Nyfiken!"

"Hela Sverige dör ju av nyfikenhet nu! Vem är han?!"

"Såklart undrar ju man med vem du delar den där härliga frullen med"

"Så kul att du sakta smyger in en hand och ett ben lite här och var".

Pernilla Wahlgren om pojkvännen: "Är så tacksam"

Under måndagen delade Pernilla dessutom med sig av en selfie och ännu fler hyllande ord om kärleken hon känner just nu.

"Älskar det filterlösa lyckorus jag befinner mig i just nu....Har tusen fjärilar i magen, samtidigt som jag aldrig har känt mig så här lugn, trygg & harmonisk. Är så tacksam att jag vågade öppna upp mitt hjärta igen, & att jag får känna allt det jag känner just nu...!", skriver Pernilla på Instagram.

Så, så härligt!