7 saker du vill veta om Benjamin Ingrosso

Benjamin "Benji" Ingrosso är först ut av årets sommarpratare i Sommar i P1 2021. Förutom det är han högaktuell med sitt album "En gång i tiden (del 2)", och innan det såg vi honom i "Så mycket bättre" på TV4 och med det egna programmet "Benjamins" på samma kanal.

Men har du koll på allt vad det gäller Benjamin? Här är allt du vill veta!

Har Benjamin Ingrosso någon flickvän 2021? Eller är han singel?

I sex års tid var Benjamin Ingrosso tillsammans med Linnea Widmark. Paret gjorde slut i början av år 2019. I "Så mycket bättre" berättade Benjamin om det tuffa uppbrottet.

– Vi var ändå tillsammans i sex år. Det var hela min uppväxt. Och sen blev det… Hon åkte iväg utomlands och blev väl kär i någon annan. Det blev ju att vi gjorde slut på telefon liksom, sa Benjamin då.

Så i skrivande stund är Benjamin Ingrosso singel.

Benjamin Ingrosso och dåvarande flickvännen Linnea Widmark år 2018. Bildkälla: Stella Pictures.

Ryktena om kärlekslivet – flörten med Josephine Qvist och Nina Glimsell

Efter uppbrottet från Linnea florerade det rykten om att Benjamin skulle ha en flört med Hanna Ferm – något som hon dementerade i en intervju med Nyheter24.

Benjamin är utan tvekan en av Sveriges hetaste ungkarlar, och i Hanna "Hannalicious" Friberg och Lovisa "Lojsans" Wallins podd "Måndagsvibe" så berättade de om ett rykte de hört om Benjamin.

– Det är verkligen så många som har skrivit in att dom har hört att Benjamin Ingrosso är en gud i sängen. Jag har ju hört det här från flera håll, sa Hanna då.

Två kända profiler som öppet berättat om sina flörtar med Benjamin är Nina Glimsell och Josephine Qvist. Ex on the beach-stjärnan Josephine hånglade med Benjamin utanför McDonalds – något du kan läsa mer om här.

Josephine Qvist. Bildkälla: Stella Pictures.

Nina Glimsell berättade i podden "Sweet but psycho" att den kändaste hon delat säng med är just Benjamin Ingrosso.

– Okej, det här var ju längesen, men Benjamin Ingrosso. Det var jättekul. Han är jättetrevlig, så inga hard feelings, sa Glimsell.

Nina Glimsell. Bildkälla: Stella Pictures.

Hur mycket pengar tjänar Benjamin Ingrosso? Vad har han i lön?

Tidigare har Nyheter24 skrivit om Benjamins inkomst och lön. Under 2019 tjänade Benjamin totalt 783 500 kronor, vilket då gav honom en rejäl månadslön på 65 291 kronor.

Sedan 2016 driver han även ett aktiebolag som ägnar sig åt artisteri, låtskrivande, reklamuppdrag och PR-event. Under 2019 omsatte bolaget 3 648 000 kronor, och av dessa var hela 2 074 000 kronor ren vinst. Och allt detta var alltså år 2019 – tänk hur mycket mer pengar han tjänat sen dess!

Benjamin Ingrosso har det minst sagt gott ställt! Bildkälla: Stella Pictures.

Hur lång är egentligen Benjamin Ingrosso?

Benjamin Ingrosso är enligt egen utsago 172 centimeter lång. Något som han har komplex för. I en intervju med Nöjesguiden berättade han mer:

– Jag är 175 i mitt pass, men där står jag på tå. Så egentligen är jag väl 172, berättade han.

I Benjamin Ingrossos pass står det att han är 175 centimeter lång. Men själv menar "Benji" att han snarare är 172 centimeter lång. Bildkälla: Stella Pictures.

Hur många syskon har Benjamin Ingrosso och hur hänger hans släkt ihop?

Benjamin Daniele Wahlgren Ingrosso föddes den 14 september 1997 i Danderyd. Han är son till Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrosso.

Benjamin har tre syskon – de heter Oliver Ingrosso, Bianca Ingrosso och Theo Wahlgren. Benjamins morfar är Hans Wahlgren och hans mormor är Christina Schollin.

Benjamins farfar heter Carmine Ingrosso och hans farmor Carmina "Melina" Ingrosso.

Swedish House Mafia-stjärnan Sebastian Ingrosso är Benjamins kusin. Sebastian är son till Vito Ingrosso och Marie Rein. Här kan du läsa mer om släkten Ingrosso och de färgstarka bröderna Emilio, Vito, Nicola och Luciano "Lucky" Ingrosso.

Benjamin Ingrosso med sina syskon Bianca Ingrosso, Oliver Ingrosso, Theo Wahlgren och så mamma Pernilla Wahlgren. Bildkälla: Stella Pictures.

Har Benjamin Ingrosso Instagram?

Vad heter Benjamin Ingrosso på Instagram? På Instagram har Benjamin över en halv miljon följare. Du hittar honom under @benjaminingrosso.

Benjamin Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures.

Vilken är Benjamins favoritpasta?

Benjamin har gjort sig känd i Sverige som en riktig pastagud, och kan utan problem svänga ihop en perfekt pasta carbonara, eller hans paradrätt som är en saffranspasta. Men om han skulle köpa en färdig pasta på ICA så har han givetvis ett favoritmärke – det är Rustichella d'Abruzzo som då gäller, något han berättat för Nöjesguiden.