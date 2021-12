Allt du vill veta om Beck-aktuella Kristofer Hivju

Hur gammal är Kristofer Hivju??

Kristofer Hivju föddes den 7 december 1978 i Oslo, Norge. Han är alltså 43 år gammal.



Har Kristofer Hivju flickvän eller fru?

Svar ja! Sedan 2015 är han gift med Gry Molvær Hivju, 51, som är journalist, producent, regissör och manusförfattare. De har två döttrar tillsammans, Noor, 12, och Sylvia, 11.

Gry och Kristofer. Bildkälla: Vidar Ruud/TT

Är Kristofer Hivju aktuell i Beck??

Det stämmer! I Beck-filmerna tog hans roll Steinar Hovland över Mikael Persbrandts karaktär Gundvald Larsson. I år släpptes den fjärde filmen i serien "Beck – Den förlorade sonen".

Var Kristofer Hivju med i Game of Thrones??

Det var han. Där spelade han vildingarnas ledare Tormund Giantsbane.Till en början agerade han bara som en gästroll i tredje säsongen, men kom sedan tillbaka för att vara med i säsong fyra, fem, sex och sju.

Bildkälla: Helen Sloan/TT

Kristofer Hivju utan skägg

Kristofer är känd för sin välodlade signatur – nämligen sitt skägg. Därför var det många fans som gick i taket när de såg denna bild på en skägglös, ung Kristofer. Med en självklar Game of Thrones-referens och en throback-hashtag kunde alla ta det lugnt igen. Det var ju bara en gammal bild!

Är Kristofer Hivju kusin med Isabelle Nanty?

Jajemensan! Om du undrar vem Isabelle Nanty är, så är hon en fransk skådespelare, manusförfattare och regissör. Hon har varit med i filmer som "Amélie" och "Not on the Lips".

Vad tjänar Kristofer Hivju?

Exakt vad Kristofer har för årslön är svårt att veta, men vi vet att han redan 2017 hade en årlig inkomst på omkring 3,6 miljoner norska kronor. Inte illa pinkat!