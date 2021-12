Diana Baban, 29, och Jasmine “Jasse” Gustafsson, 28, lärde känna varandra under en inspelning av Ex on the beach, och flyttade sedan ihop när de kom hem. Men kort därpå blev duon ovänner och pratade inte med varandra på ungefär ett år.

Därför blev Diana och Jasmine ovänner

Youtube-stjärnan och Diana Babans ex Ben Mitkus, 27, pratade nyligen om hans teori angående varför de två vännerna bröt kontakten. Enligt honom berodde det på att Ben först visade intresse för Jasmine, men att han sedan fick upp ögonen Diana istället.

Diana dementerade dock det här starkt, och menade att de tappade kontakten på grund av andra anledningar. Läs mer här.

Diana och Jasmine är dock goda vänner idag, och relationen verkar vara starkare än någonsin.

Nu berättar Diana Baban om hur försoningen mellan henne och Jasmine Gustafsson faktiskt gick till. Och det skedde inte på det sättet man kanske tror…

“Tog en shot…”

En följare frågade Diana på Instagram om hur hon och Jasmine hittade tillbaka till varandra, för att på så sätt få råd om hur hon själv kan ta upp kontakten med sin vän.

“Vi sågs på ett event och när våra blickar möttes så var det liksom klart. Då tog vi en shot och sen åkte vi hem till mig och satt och pratade i timmar.", förklarade Diana och lade upp en bild på henne och Jasmine.

Foto: Instagram/dianababan

Härligt att vännerna kunde återförenas på ett så lätt och avslappnat sätt!