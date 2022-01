Nyligen rapporterade Nyheter24 om kändiskonstnären Carolina Gynnings, 43, ilska efter semestern i Sälen. Gynning var nämligen missnöjd med hotellets bemötande, då hon hade förväntat sig mer när hon betalat 9000 kronor per natt. Läs mer här.

Och dramatiken i Gynnings liv verkar fortsätta.

Carolina Gynnings senaste Youtube-video började på ett minst sagt annorlunda sätt. Konstnären och hennes pojkvän Viktor Philipson står i köket hemma i villan på Ekerö och kollar ut genom fönstret. Och det var då de upptäckte något som inte brukar vara i deras trädgård.

Carolina Gynning och Viktor Philipson. Foto: Stella Pictures

"En stor frusen dildo ligger här"

– Så stod man här och skulle dricka sitt morgonkaffe med min dotter i famnen, och vad tittar man ut på här? En stor frusen dildo ligger här utanför, säger Viktor Philipson och fortsätter retsamt till sin flickvän:

– Har du varit ute och jobbat stav här under natten?

Carolina Gynning är också extremt konfunderad över det främmande fyndet.

– Nu är jag faktiskt helt chockad. Det här är alltså inte min dildo. Man kan ju tro det, för jag har ju babblat så sjukt mycket om mina dildos, säger hon.

"Jävligt rädd och uppskrämd"

Paret fortsätter berätta hur den ligger på ett väldigt konstigt ställe, mitt bland massa bråte på deras tomt.

– Jag har en dildobuffé absolut. Men that dildo is NOT mine. Och nu känner jag mig jävligt rädd och uppskrämd att någon idiot har sprungit här på natten, jag hörde steg inatt, och slängt en dildo utanför mitt hus, säger Gynning.

Mitt bland allt bråte ligger något som inte brukar vara där. Foto: Youtube/Carolina Gynning

Viktor Philipson menar dock att om man verkligen hade velat skrämmas eller förmedla något typ av hotfullt budskap så skulle man istället satt fast den på ytterdörren.

Paret fortsätter sedan att skratta och skoja om det minst sagt annorlunda mysteriet, och vem som lagt sexleksaken där är fortfarande ouppklarat.

– It’s raining cocks, halleluja, it’s raining cocks, sjunger Carolina Gynning skrattandes.