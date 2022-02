I lördagens första deltävling av årets Melodifestivalen intar 31-åriga stjärnartisten Robin Bengtsson scenen, som med sitt bidrag "I Can't Go On" 2017 tog sig, på sina kända löpband, hela vägen till Eurovision.

Men hur bra koll har du egentligen på Robin Bengtssons genombrott i Idol, framgångar och kärleksliv? Nyheter24 reder ut allt du behöver veta.

Robin Bengtsson är med i Melodifestivalen 2022

Robin Bengtssons karriär började redan som 18-åring när han, år 2008, hamnade på en tredjeplats i talangprogrammet Idol. Men stjärnans första singel "Fired" släppes inte förrän fem år senare, under artistnamnet "B Robin", med J-SON som gästartist.

Foto: Christine Olsson/TT

År 2014 släpptes EP:n "Under My Skin", och bara två år senare var det dags för debuten i Melodifestivalen, då med låten "Constellation Prize" som gick direkt till final. Till skillnad från succén året efter hamnade han på en femteplats, trots att låten var favorittippad.

I år är det som sagt dags igen, nu med låten "Innocent Love", och som väntat är han återigen högt upp på listan över tippade vinnare. Det är fjärde gången som Bengtsson ställer upp, då han även deltog år 2020.

Så lever Robin Bengtsson tillsammans med Sigrid Bernson

Robin Bengtssons flickvän är inte vem som helst. Den 24 december 2019 avslöjade Let's Dance-stjärnan Sigrid Bernson, som nyligen avslutat sin relation med realitystjärnan Samir Badran, att de var ett par. Samma år hade de dansat tillsammans i programmet och det verkar ha varit där som känslorna tog fart.

– Vi fortsatte att ses efter att ”Let's dance” var slut. Vi ville inte sluta med det. Men sen vet jag inte när vi började dejta, det var någon gång i slutet av ”Let's dance”. Vi höll det hemligt för det var så mycket snack och vi ville bara få ha det för oss själva. Sen var det nog ganska många som såg igenom det, men inte alla, har Bengtsson tidigare sagt till P4 Extra.



Robin Bengtsson tillsammans med Sigrid Bernson. Foto: Stella Pictures

År 2020 köpte paret en enorm lyxvilla i Vallentuna utanför Stockholm. Här kan du läsa om hur mycket huset kostade. Även Bernson har tagit plats på melloscenen, när hon år 2018 tävlade med låten "Patrick Swayze".

Har Robin Bengtsson barn?

Robin Bengtsson har sedan tidigare sonen William, 9, tillsammans med exflickvännen Emma Hallbygård. Men enligt en frågestund på Instagram i fjol avslöjade han att han gärna ser fler barn i framtiden.

På frågan om hur hans liv kan se ut om fem år, och ifall han tror att han och Sigrid Bernson kommer att vara gifta svarar han:

"Ahh det tror jag! Hoppas på att livet ser ut typ som nu, fast med fler barn, större båt, fler gig och mindre corona."

Stjärnan har förändrats en del sedan Idol 2008. Foto: Pontus Lundahl/TT

Hur mycket pengar tjänar Robin Bengtsson?

Under 2020 hade Robin Bengtsson, enligt uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 tagit del av, en fastställd förvärvsinkomst som landade på 484 326 kronor. Det innebär att han kunde plocka ut en månadslön på cirka 40 300 kronor. Artisten hade även ett överskott av kapital på 111 741 kronor.

Men inte nog med det, han är även aktiv i tre bolag, där bolaget "Robin Bengtsson Production AB" omsatte 815 000 kronor under år 2020. Bolagets tillgångar uppmättes till 1 411 000 kronor samma år, enligt Alla bolag.

Robin Bengtsson sitter som styrelseledamot i bolaget, som beskrivs ägna sig åt att bland annat "bedriva artistisk verksamhet, musikproduktion, reklam, film och föreläsningar".

Hur lång är Robin Bengtsson?

I en intervju med Hänt år 2020 säger Robin Bengtsson att han är hela 191 centimeter lång, men så lät det inte på Twitter år 2016. I en tweet svarar han istället 188 centimeter. Det verkar som att stjärnan växt tre centimeter sedan dess!

Vad heter Robin Bengtsson på Instagram?

Du hittar Robin Bengtsson under namnet @robinbengtssons på Instagram.