Här är de första artisterna som är klara till Mello 2022

Det var under måndagen som Aftonbladet kunde avslöja att Robin Bengtsson och Liamoo är klara för Melodifestivalen 2022.

Båda killarna har sina rötter i Idol och har tidigare gjort succé i Mello med sina låtar.

Liam Cacatian Thomassen är aktuell med Mello 2022. Bildkälla: Stella Pictures

Liamoo vann ”Idol” 2016 och har tävlat två gånger tidigare i Melodifestivalen. Robin Bengtsson slog igenom i Idol 2008 för att sedan vinna Melodifestivalen 2017 med låten "I can't go on".



Nytt koncept i Melodifestivalen 2022

Den som är ett fan av familjefavoriten Melodifestivalen vet att momentet "Andra chansen" är en självklar del av tävlingen. Men nu är det slut med detta.

Inför 2022 gör SVT nämligen vissa ändringar av programmet, vilket Aftonbladet avslöjade på söndagen.

Istället kommer man införa en semifinal.

"En upptrappning"

Anledningen till beslutet är att man vill "göra en så spännande upplevelse som möjligt" för tittarna. Det förklarar Melodifestivalens projektledare Anette Brattström för Aftonbladet.

– En upptrappning inför en final är ju en semifinal så det blev ganska givet att det var det vi skulle göra, säger hon.

Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT.

Så ser det nya upplägget ut

Enligt Aftonbladet och Anette Brattström kommer det nya upplägget se ut såhär:

I deltävlingarna går två låtar direkt till final, medan två akter går vidare till semifinal.

I semifinalen delas de åtta tävlande akterna upp i två grupper.

De två låtar som får flest röster i respektive grupp tar sig vidare till finalen.

Det första avsnittet av Melodifestivalen 2022 sänds lördagen den 5 februari från Malmö.

Mello 2022 kommer programledas av artisten Oscar Zia. Är du nyfiken på vad han tjänar? Då kan du läsa mer om det här.