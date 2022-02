Influencern Diana Baban, 29, och Youtubestjärnan Ben Mitkus, 27, gjorde plötsligt slut i september förra året, till följarnas stora förvåning, då det skedde mitt under en utlandssemester. Läs mer här.

Efter uppbrottet har ex-paret pikat varandra på sina sociala medier fram och tillbaka, och stämningen verkar ha varit en aning kylig.

Ben Mitkus och Diana Baban. Foto: Instagram/dianababan

Ben har nu funnit kärleken i Caroline Johansson, och de visar öppet upp sin kärlek på sociala medier. I ett inlägg på det kyssande paret med bildtexten "Vi" visade Ben stolt upp sin nya flickvän för första gången.

My Karlberg och Diana Baban umgås

Förra veckan spelade Diana in en video med Ben Mitkus ex My Karlberg där de friskt och skämtsamt pikade varandra. Läs mer här.

Och tjejerna verkar umgås mer och mer, trots att de har ett rätt så dramatiskt förflutet. Under tisdagen laddade Diana Baban upp ännu en video med My Karlberg där kompisarna grillas med frågor från följarna.

Bland annat ställer följarna Diana och My mot väggen med frågor om vem som var bäst flickvän, när de senast hade sex och om Diana har legat med någon som är mer känd än Ben.

My Karlberg och Diana Baban. Foto: Youtube/Diana Baban

Och My och Diana bjuder helt klart in tittarna i deras känslosamma samtal. Inte minst om deras gemensamma ex Ben Mitkus.

"Han är så fucking fin"

Det är när de får frågan om vem som ser bäst ut av deras ex som My och Diana börjar diskutera hur en persons dåliga beteende kan göra att man börjar ändra hur man ser på deras utseende.



Diana blickar då tillbaka till sitt egna breakup, när det tog slut med Ben Mitkus.

– Tycker inte ni det är jättesjukt ändå? Jag gick in på Bens instagram. Och jag sa till Jasse: “Han är så fucking fin. Det är den finaste killen jag sett i hela mitt liv, jag kommer aldrig komma över det här.”

Ben Mitkus och Diana Baban. Foto: Instagram/dianababan

Hon fortsätter berätta hur skönt det är när den känslan väl sedan släpper, och man klipper de känslomässiga banden man har till sitt ex.

– Jag hade en frågestund på instagram, och det var många många som ställde frågor om vad jag tyckte om hans nya tjej, säger hon och fortsätter:

– Så jag ba "vet du vad fuck it, har han lagt upp någonting så kommer jag gå in på hans Instagram och kolla."

Därefter beskriver Diana hur hon då ska ha gått in på Instagram och börjat scrolla på Ben och flickvännens Carolines bilder, men då insett att hon hade släppt det och att det där känslorna som tidigare varit så starkare inte var kvar.

"Som vilken jävla kille som helst"

– Han är så vanlig, säger Diana om hur hon kände när hon gick in på Bens Instagram.

Hon beskriver hur hon har insett att det var hennes kärlek som förstorade upp honom till något större där hon såg honom som världens finaste och mest otroliga människa.

– När jag kollar på honom nu så är det som att han är som vilken jävla kille som helst.

My Karlberg instämmer och tjejerna är eniga om att det är en väldigt vanlig reaktion att ha efter ett uppbrott.