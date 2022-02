Ben Mitkus exflickväns pik till Diana Baban: "Du tog han"

Influencern Diana Baban, 29, och Youtubestjärnan Ben Mitkus, 27, gjorde plötsligt slut i september förra året, till följarnas stora förvåning, då det skedde mitt under en utlandssemester. Läs mer här.

Efter uppbrottet har ex-paret pikat varandra på sina sociala medier fram och tillbaka, och stämningen verkar ha varit en aning kylig.

Ben har nu funnit kärleken i Caroline Johansson, och de visar öppet upp sin kärlek på sociala medier. I ett inlägg på det kyssande paret med bildtexten "Vi" visade Ben stolt upp sin nya flickvän för första gången.

Här kan du läsa mer om hur Diana reagerade på nyheten!

Diana Baban och Ben Mitkus. Foto: Instagram/dianababan

Diana Baban umgås med Ben Mitkus ex

Under torsdagen laddade Diana upp en video på sin kanal med Josefin Hådén och My Karlberg där de tre tjejerna kör drickleken "Jag har aldrig". Och den sistnämnda gästen i videon känner nog många igen som Ben Mitkus ex. Och det är inte första gången Bens ex-flickvänner umgås.

För bara några veckor sedan förklarade Diana situationen i en video.

– Jag och My har ju väldigt kul när vi är tillsammans, och vi hade väldigt kul förra helgen också, wow. Vi har fått tillbaka kontakten lite, sade hon då.

Här kan du läsa mer.

"När du tog han?"

Det avhandlas en del saftiga ämnen i den senaste videon. Allt från om tjejerna har prövat någon typ av drog, eller om de har haft sex på krogen.

Men det som nog skapar starkast reaktioner hos tittarna är att de två exen umgås och har så roligt tillsammans.

Foto: Youtube/Diana Baban

– Det var inte igår man såg er tillsammans, säger Josefin.

Nu verkar Diana och My verkligen ha byggt upp sin relation till det bättre.

– När såg man oss senaste tillsammans? Det var innan jag vart tillsammans med ditt ex, säger Diana skämtsamt till My.

De båda skrattar gott och situationen.

– När du tog han?, säger My tillbaka med glimten i ögat.

Tjejerna för därefter ihop sina rödvinsglas i en skål och fnissar i kör.

– Men nu är det vårt ex! Det skålar vi för, säger Diana.