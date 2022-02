Influencern Diana Baban, 29, och Youtubestjärnan Ben Mitkus, 27, gjorde plötsligt slut i september förra året, till följarnas stora förvåning, då det skedde mitt under en utlandssemester. Läs mer här.

Efter uppbrottet har ex-paret pikat varandra på sina sociala medier fram och tillbaka, och stämningen har inte direkt varit på topp mellan dem.

Diana Baban och Ben Mitkus gjorde slut i fjol. Foto: Instagram/dianababan

Ben har nu funnit kärleken i Caroline Johansson, och de visar öppet upp sin kärlek på sociala medier. I ett inlägg på det kyssande paret med bildtexten "Vi" visade Ben stolt upp sin nya flickvän för första gången.

Här kan du läsa mer om hur Diana reagerade på nyheten!

Men Ben Mitkus verkar inte vara den enda som har gått vidare efter uppbrottet…

"Har ni legat med samma kille?"

Under söndagen laddade Diana Baban upp en video på sin Yotube-kanal där hon och Paradise Hotel-deltagaren Lisa Sidén, 21, tar med tittarna på en så kallad “Drunk get ready with us”. Diana och Lisa gör sig i ordning för att dra ut på stan, samtidigt som de svarar på frågor och dricker tequila och bubbel.

Lisa Sidén och Diana Baban svarar på smaskiga frågor. Youtube/Diana Baban

Och tjejerna höll minst sagt inte tillbaka på skvallret. De svarar på allt från vem deras kändiscrush är, hur ofta de onanerar till vad deras första intryck av varandra var.

Det är när en följare ställer från “har ni legat med samma kille?” som Diana Babans ex Ben Mitkus kommer på tal.

"Den första jag låg med efter Ben..."

Efter att ha jämfört sina förflutna kommer Diana och Lisa fram till att de inte har varit med samma kille, trots att de har rört sig mycket i samma kretsar. Och Diana har en förklaring varför.

– Du vet att den första jag låg med efter Ben, det är den första jag har legat med i Stockholm, säger Diana och fortsätter:

– Så jag har ju inte legat med många influencers eller typ så.

– Han är ju en stor…, inflikar Lisa kryptiskt utan att faktiskt avsluta meningen.

– Den… Ja, instämmer Diana och nickar.

Därefter gör båda tjejerna ett djuriskt “grrr”-ljud, formar händerna till rivande klor och skrattar. Exakt vad eller vem Diana och Lisa menar är omöjligt att veta, så det lämnas helt enkelt åt tittarnas fantasi.