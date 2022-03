Farmen-Monika är syster till realitystjärnan

I Farmen ska ett gäng personer, helt okända för varandra sedan innan, bosätta sig på en 1800-tals gård och leva som man gjorde på den tiden.

Men gårdslivet är långt ifrån guld och gröna skogar – och säsongen har hittills bjudit på allt ifrån romansrykten och hångel, till bråk och stölder.

Flera veckor in i säsongen klev deltagaren Monika Ostrowska in på gården tillsammans med hunden Ivy. Men det första mötet med de andra deltagarna blev minst sagt stelt – och deras beteende kritiserades ordentligt av tittarna.

Foto: TV4

Sedan det första mötet har relationen mellan Monika och de andra förbättrats markant, och hon är en av deltagarna som fortfarande har chans på vinstpotten när finalveckan närmar sig med stormsteg.

Farmen-Monikas välkända syster Ewelina

Utanför programmet är Farmen-Monika dessutom väldigt aktiv i sociala medier, och häromdagen delade hon med sig av något som de allra flesta nog inte hade koll på.

Det är inte första gången någon i familjen Ostrowska är med i tv – hennes syster Ewelina har varit med i både Paradise Hotel 2017 och Ex On the Beach 2019.

Foto: Instagram/theglambaracademy

Foto: Instagram/theglambaracademy

När Farmen-deltagarna fick brev hemifrån för ett litet tag sedan var det ingen mindre än syster Ewelina som skrev in till Monika.

Fint!