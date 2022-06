Det här slutade Antonija Mandir med – efter plötsliga uppbrottet från Oliver Hunt

Det var för ett par år sedan som Antonija Mandir och Oliver Hunt träffades ute på en nattklubb i Stockholm. Antonija har berättat att hon stod i baren och skulle beställa shots då hon plötsligt hamnar bredvid Oliver. Duon hade tidigare sprungit på varandra men denna gång slog det verkligen gnistor.

Bildkälla: Instagram

Antonija hade tidigare varit tillsammans med Jack Stengel Dahl som hon träffade i Ex on the beach 2017. Oliver å andra sidan var samtidigt tillsammans med Denise Desmond som han träffade i Temptation Island samma år. Tillsammans har de dottern Leona.

Paret har flitigt uppdaterat sina Instagramkonton med kärleksfulla bilder och stories från sin gemensamma vardag. Det var därför det för många kom som en chock när paret gick ut med att de gått skilda vägar.

Antonija Mandir: "Inte rätt"

I det känslosamma inlägget berättar Antonija att hon behöver vara ensam och trygg med ett liv ensam innan hon släpper in någon annan. Hon passar även på att tacka Oliver för dagarna de spenderat ihop.



"Det gick för snabbt och ibland blir man blind av kärleken. Jag behöver vara ensam och vara trygg med ett liv med mig själv innan jag släpper in någon annan. Är tacksam för alla våra minnen och för allt vi har lärt varandra. Fina fina människa. Jag önskar dig det finaste livet kan ge.



I sin senaste vlogg berättar hon att hon nu är i full färd med att spela in tv-program och fokusera på sitt arbete. Hon berättar även om en annan sak hon hu väljer att testa på.

Hon ska nämligen sluta med p-piller.

– Jag har ätit p-piller i hela mitt liv, sen jag var 13 år, och varit supernöjd med det. Men nu känner jag bara 'vem är jag egentligen utan'? Så nu undrar jag om jag ska prova på något nytt preventivmedel, om jag ska pausa detta eller om jag helt enkelt fortsätter på samma.

Efter relationen med Oliver Hunt – nu slutar Antonija på p-piller. Bildkälla: Youtube

Hon frågar sedan följarna om att ge tips kring vad de använder och är nöjda med.



– Sen vill jag bli gravid i framtiden, om man kan det. Hur lång tid har det tagit för er andra att bli det efter att ni slutat på piller?, frågar hon.

– Men var noga med att skydda er, tillägger hon innan hon avslutar diskussionen.