Vännerna försäger sig om Bianca Ingrossos singel-helg: "Hon och Alice..."

Någon som sannerligen anammat sommaren 2022 är Bianca Ingrosso. Och konstigt är det inte. Hon är nämligen single and ready to mingle. Detta avslöjade hennes vänner Rosanna Charles och Emilio Araya i podden "Två meter dumheter!"

Bianca har flitigt uppdaterat sin Instagram från sina upptåg där hon tuffat på hot girl summer-tåget. Det har bland annat vankats festival i Stockholm, middagar ute, sensuella bikinistories från Spanien och mingel med andra vänner från influensersfären.

Bianca beslöt sig även för att pipa iväg till Way Out West tillsammans med bland andra Rosanna, Emilio, Alice Stenlöf, Lucas Armando Feola och Lovisa Worge. Och enligt gänget så gick det väldigt vilt till under helgen. Detta fick man bland annat höra i gängets livepodd.

– Jag kan säga att det är sjukt mycket snygga människor här, hör man Bianca Ingrosso säga.

– Alltså för er som inte vet, Bianca is single and ready to fucking mingle, säger Emilio.

– And horny, horny, fyller Bianca i.

Men det var inte det enda som avslöjades i podden.

"Både Alice och Bianca..."

Rosanna och Emilio svarar på en rad frågor under sitt senaste poddavsnitt. Bland annat så frågade en följare om innepinnen Oliver Strige hade sex med Alice eller Bianca under resan till Göteborg.

– Nej, svarade Rosanna då.

Hon fortsatte med att berätta om en kväll då hon valde att gå hem tidigare från klubben för att istället mysa på hotellrummet med en dusch och en kebabtallrik.

Men festen – den fortsatte för de andra.

– Det var ju ragg för både Alice och Bianca, skrattade Rosanna.

– Jag skulle gå ut och ta en sista cigg i slutet av kvällen. Då kommer ju Alice gåendes där med en fine young man... och jag tänkte.... är det där A$AP Rocky för det ser det ut som, fyller Emilio i.

Spännande!