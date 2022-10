Följarna i chock efter detaljen i Antonija Mandirs video: "Tappat det..."

Antonija Mandir, 26, slog 2017 igenom med sin medverkan i realityprogrammet "Ex on the Beach" och håller sig ständigt aktuell på sociala medier. På hennes Instagram med 344 000 följare får vi se henne uppdatera om allt mellan himmel och jord.

Mandir har också varit i ropet på grund av sin relation med Oliver Hunt. Antonija valde nämligen att lämna relationen för att istället fokusera på sig själv. Hon sågs tätt inpå sitta tillsammans med Alice Strenlöfs ex-pojkvän Philip Wong på någonting som följarna tyckte såg ut som en dejt.

Antonija Mandir och Philip Wong. Bildkälla: https://www.instagram.com/exon...

Kritiken som kom valde hon att ta med en klackspark och svarade även med en video där hon gav sin sida av vad som hänt.

Nu är livet åter på rull för Antonija som för tillfället jobbar hårt med sina sociala medier och även är aktuell i programmet Mullvaden.

Utöver det umgås hon även mycket med vänner, familj och sina gudbarn.

Följarnas chock efter Antonija Mandirs video

Tidigare i veckan publicerade Antonija en video där hon var och tittade på en liten "Pippi"-show tillsammans med sina gudbarn. Hon passade då på att filma en liten video som visade Pippi-dockan blåsa såpbubblor.

Men många följare trodde att dockan gjorde någonting helt annat.

Pippi såg ut att röka. Bildkälla: antonijamandir/Instagram

Det ser nämligen ut som att Pippi röker.

"Haha Pippi har tappat det"

"OMG trodde Pippi satt och rökte där ett tag, ett gott skratt fick jag"

"Trodde först att hon rökte"

Men icke sa nicke. Pippi blåste helt enkelt bara såpbubblor. Så ingen fara på torpet.