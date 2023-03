Ola Salos namn – vad heter han på riktigt?

Ola Salo är ju faktiskt ett artistnamn och ett palindrom. I själva verket heter han Rolf Ola Salo Svensson.

Ola Salos ålder – hur gammal är han?

Ola Salo är född den 19 februari 1977, vilket innebär att han fyllde 46 år under vintern 2023.

OIa Salos längd – hur lång är han?

Ola Salo har inte gått ut med sin exakta längd, men av bilder att döma ser han ut att vara ungefär jämnlång med artisten Peter Jöback som, enligt Hänt, är 179 centimeter lång.

Ola Salo och Peter Jöback. Foto: Marcus Ericsson/TT

Ola Salo i The Ark – när bildades bandet?

Ola Salo är framförallt känd som frontperson och sångare i The Ark som bildades år 1991. Efter 20 år, under år 2011, meddelade bandet att man skulle lägga ner, men under 2020 återförenades man igen.

– För mig var det helt otänkbart de första sex åren. Jag kunde nästan bli arg när någon förde det på tal, sa Salo om återföreningen i en intervju med Expressen i februari 2020.



Ola Salos fru – vem är Anneli Pekula?

Sedan 2009 är Ola Salo gift med Anneli Pekula som han beskriver som "den smartaste jag träffat". Paret träffades dock redan 1998, men hade till en början en vänskapsrelation.

– När vi först möttes var vi båda i en fas där vi hade ett stort behov av självständighet. Det var nog därför vi inte vågade gå in i ett förhållande redan då. Kanske hade vi något slags intuitiv insikt om att det skulle bli för seriöst för snabbt, har han sagt i en tidigare intervju med Icakuriren.

Till slut märkte dock bägge två att det, varje gång någon av dem var i en relation med någon annan, blev konflikter dem emellan. Därför tog de till slut steget till att bli ett kärlekspar år 2006.

– Vi visste båda att säger vi ja till den här grejen så finns det ingen återvändo. Men då var vi redo, har Salo sagt till Icakuriren.

Ola Salo. Foto: Henrik Montgomery/TT

Ola Salos familj – hur gamla är hans barn?

Ola Salo och hans fru Anneli Pekula har två barn: döttrarna Judith, född 2010, och Miriam, född 2015.

– Jag är bra på att lägga artisteriet och mitt ego åt sidan när jag är med familjen. Då blir det mycket lek och bus. Men det gäller ju att ha en balans – med trygghet, ansvar och att sätta gränser. Visst händer det att jag kan vara lite sträng mot barnen, men min fru tycker nog oftast att jag skämmer bort dem alldeles för mycket, har Salo tidigare sagt till Allas.



Var bor Ola Salo?

Ola Salo är bosatt med sin familj i Malmö.

Vad heter Ola Salo på Instagram?

Du hittar Ola Salo på Instagram under namnet @ola_salo.