Alba August ålder – hur gammal är hon?

Alba August föddes den 6 juni 1993, vilket innebär att hon fyller 30 år under sommaren 2023.

Alba Augusts föräldrar – vem är hennes mamma och pappa?

Alba August är dotter till skådespelaren Pernilla August och den danske regissören Bille August, vilka träffades under inspelningen av Ingmar Bergmans "Den goda viljan". Paret skilde sig 1997.

Pernilla August. Foto: Anders Wiklund/TT

Kan Alba August prata danska?

Alba August, som alltså har danskt påbrå, pratar flytande danska. Hon har därför medverkat i flera danska produktioner, däribland Netflix-serien "The Rain".

Har Alba August syskon?

Alba August är yngre syster till skådespelaren Asta Kamma August, född 1991. När båda två gav sig in i filmbranschen och Alba, ett år efter Asta, kom in på scenskolan i Danmark uppstod avundsjuka.

– Mitt känslosystem sa till mig att det inte fanns plats för oss båda, att om Alba lyckas så måste jag misslyckas. Jag försökte komma fram till ett upplägg där vi inte skulle bli konkurrenter. Om Alba gör film så gör jag teater, eller om Alba tar Sverige så tar jag Danmark. Men sen insåg jag att det var utom min kontroll, man kan ju inte ”äga” ett område, har Asta tidigare sagt i en intervju med DN.

Utöver Asta är Alba också halvsyster till Agnes Östergren och Anders Frithiof August.

Asta Kamma August. Foto: Jessica Gow/TT

Vilka låtar har Alba August gjort?

Alba August debuterade som artist år 2020, då med låten "We're not gonna make it" då kunde höras i den tidigare nämnda Netflix-serien "The Rain".

Därefter har hon släppt flera låtar, bland annat "Lights", Killing time" och "Honey".

Var Alba August med i Knutby?

Alba August har, enligt IMDb, varit med i rad olika tv-serier, däribland "Knutby". Hon hade även en roll i SVT:s succéserie "Händelser vid vatten" och discovery-serien "Alla utom vi".

Alba Augusts partner – har hon någon pojkvän?

Alba August med pojkvännen Pontus Winnberg. Foto: Anders Wiklund/TT

I samband med Guldbaggegalan 2023 visade Alba August för första gång upp pojkvännen Pontus Winnberg.



– Vi är verkligen kära och lyckliga och varit ihop ett tag, sa August till Aftonbladet då.

Vem är då den nya kärleken? Jo, han utgör, tillsammans med Christian Karlsson, musdikproducentduon Bloodshy & Avant som bland annat ligger bakom Britney Spears monsterhits "Toxic" och "Piece of me". Duon har även jobbat med artister såsom Madonna, Jennifer Lopez och Katy Perry.

Var Alba August tillsammans med Björn Gustafsson?

Alba August och komikern Björn Gustafsson var i en relation mellan 2019 och 2021.

Vad heter Alba August på Instagram?

På Instagram hittar du Alba August under namnet @albadudle.

Läs alla våra artiklar om Alba August här.