Peter Magnusson om bråket i "Bättre sent än aldrig": "Då blev jag irriterad"

Nu har Nyheter24 samlat det som googlats mest om komikern Peter Magnusson.

Peter Magnusson ålder – hur gammal är han?

Magnusson som är född den 9 december 1974 är i skrivande stund 48 år gammal.

Peter Magnusson längd – hur lång är han?

Komikern är 185 centimeter lång – vilket även fastställs på en lista Nyheter24 gjort om manliga kändisars längd.

Magnusson 2012. Foto: Erik Mårtensson/TT

Peter Magnusson bilolycka – blev han dömd?

År 2014 fick Magnusson betala böter efter att ha kört på en MC-förare. Föraren bröt både sin ena hand och nyckelben. Om olyckan säger Magnusson i ett polisförhör:

– Det var mitt fel, jag borde ha stannat men fortsatte köra. Jag var chockad och rädd efter trafikolyckan.

Läs mer om olyckan och domen här.



Peter Magnusson flickvän – vem är Peter Magnusson tillsammans med?

Magnusson har haft flera olika flickvänner under åren i kändisskapet. Det senaste Nyheter24 kunde hitta var år 2020 då Aftonbladet rapporterade om hans 32-åriga flickvän Josefina Sonnhammer som är konsult.

Magnusson tillsammans med flickvännen Josefina Sonnhammer 2020. Foto: Pontus Lundahl/TT

Har Peter Magnusson några barn?

Magnusson har en dotter vid namn Greta Magnusson sedan ett tidigare förhållande. Hon är i skrivande stund i 9-årsåldern. Gretas mamma är Ida Bergfeldt, vilket Aftonbladet har rapporterat om.

Foto: TT

Peter Magnussons mamma

Lotta Magnusson Blomquist är mamma till Peter Magnusson. Hon har tidigare varit verksam som TV2-hallåa och drog till sig uppmärksamhet från "Gyllene Tider" vilket de sedan skrev om i låten "Flickorna på TV2". Detta var Femina först att skriva om.

Om Ravelli: "Han var jättejobbig"

I en intervju med Aftonbladet berättar Magnusson om det aktuella programmet "Bättre sent än aldrig" där han tillsammans med bland annat Claes Malmberg och Thomas Ravelli reste runt i Europa under 30 dagar. Samtidigt som de under den mesta delen av tiden uppskattade resan tillsammans levde kändisarna tätt inpå varandra vilket inte alltid fungerade så bra.

– Jag och Tomas Ravelli bråkade en gång när vi satt i bilen och han var jättejobbig och påpekade min körning. Då blev jag irriterad. Men några ”genuina konflikter” var det inte tal om, säger komikern.