Bianca Ingrosso: "Jag är kär"

Det var under sommarens glada dagar som Bianca Ingrosso, 28, reste iväg tillsammans med sina vänner för att leva loppan på Ibiza. Med på resan var bland andra Donya Hosseini och Alice Stenlöf. Men med sig hade tjejerna även hockeyspelarna Oliver Kylington och Patrick Cehlin.

Patrick Cehlin spelade tidigare för Djurgårdens IF, och har ett förflutet i NHL.

Cehlin tvingades dock att avsluta sin karriär 2021 då hans kropp inte längre klarade av de hårda påfrestningarna som sporten innebär.

Under resans gång syntes Patrick och Bianca umgås tätt och spekulationerna var snabbt igång.

Alice Stenlöf la upp en bild på sig, Oliver Kylington, Patrick Cehlin och Bianca Ingrosso. Bildkälla: Instagram/alicestenlof

I en intervju med Aftonbladet kommenterade Bianca det hela första gången.

– Han är otrolig, vi ses, alltså han är en jättenära vän till mig, och hela hans gäng är underbart, vi har haft en fantastisk sommar, så att vi är jättebra vänner, sa hon till Aftonbladet.



Patrick Cehlin år 2016. Bildkälla: Stig Kenne/TT Bild

Bianca Ingrossos ord: "Jag är kär"

I torsdagens Wahlgrens värld besöker Pernilla Wahlgren Biancas nya lägenhet och tillsammans tar de sig en kik på hur det går med renoveringen av lägenheten. På väg därifrån väljer de att flanera lite på Östermalm då Pernilla plötsligt frågar hur det går med Biancas kärleksliv.



Pernilla och Bianca hängde en hel dag. Bildkälla: discovery+

– Finns det någon speciell i ditt liv eller är du singel and ready to mingle?



– Nemen det.... någon speciell finns det.

– Men gör det?, frågar Pernilla igen.

– Jag är kär. Det är jag ju.

Pernilla berättar sedan att hon är glad men att hon gärna vill träffa killen som Bianca syftar på.

Då avsnittet spelades in under sommaren 2023 så var det under samma tid hon dejtade Cehlin. Men om det är han Bianca syftar på är fortfarande något oklart.

– Man vill ju träffa denna karl, godkänna honom och lära känna, säger Pernilla.

Wahlgrens värld, episod 7, säsong 14. Avsnittet sänds 19 oktober kl 21.00 på Kanal 5