Eagle-Eye Cherrys ärliga ord: Därför tog det slut med Helena af Sandeberg

Eagle-Eye Cherry, som kommer från en minst sagt musikalisk familj, tog hela världen med storm när han 1997 släppte låten "Save tonight" och har sedan dess släppt flera album, däribland "Can't get enough" och "Sub rosa".

Eagle-Eye Cherrys familj – är släkt med världsstjärnan

Eagle-Eye Cherry i Så mycket bättre 2023

Nu är Eagle-Eye Cherry högaktuell i Så mycket bättre 2023 i TV4. Där får han sällskap av bland andra Peg Parnevik, Mapei och Lasse Holm.

– Man kanske till och med tvingas att sjunga på svenska. Det har jag bara gjort en gång tidigare. Det var på en Bajen-platta som jag gjorde en låt ihop med Weeping Willows. Vad gör man inte för Bajen?, sa han till TT när det stod klart att han skulle medverka i programmet.

Så mycket bättre 2023: Här är alla artister som är med

Så träffades Eagle-Eye Cherry och Helena af Sandeberg

I dag lever Eagle-Eye Cherry tillsammans med sin flickvän och dotter i Stockholm, men när han slog igenom på 1990-talet såg hans liv annorlunda ut.

Vid tiden var han nämligen i en relation med skådespelaren Helena af Sandeberg, som han träffat i samband med en reklamfilmsinspelning i New York.

– Jag tänkte egentligen gå därifrån, men så kom den här supersöta blondinen fram till mig. Hon kände igen mig och vi började prata. Hon fick inte rollen, men jag fick den, har Eagle-Eye Cherry tidigare berättat i Thomas Andersson Wijs podcast "Hundåren – Motgångspodden".

Så lever Eagle-Eye Cherry med flickvännen Sofia och dottern Daisy: "Check, check, check"

Eagle-Eye Cherry: "Var ju borta hela tiden"

Under åtta års tid kilade Eagle-Eye Cherry och Helena af Sandeberg stadigt, men år 2000 gick de skilda vägar och i podcasten berättar artisten att det var framgångarna med "Save tonight" som satte käppar i hjulet för paret.

– Mitt och Helenas förhållande höll inte genom det där. Jag var ju borta hela tiden.

Eagle-Eye Cherrys okända relation till Jennifer Aniston: "Jag missade..."