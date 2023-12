De operationerna har Paows kille Cristian Brennhovd gjort: "Otroligt nöjd med hur jag ser ut"

Realitydrottningen Paulina "Paow" Danielsson, 30, har genom åren varit öppen med att skönhetsingrepp och operationer är en av hennes hobbys.

Hon har gjort flera brösförstoringar, brazilian butt lift, flera näsoperationer och gjort trådlyft i ansiktet. Omskriven blev hon även i media när hon gick ut och berättade att hon hade gjort en "barbiefit*a". Med facit i hand var det något hon menade var onödigt.

Paulina Paow Danielsson har gjort flera stora skönhetsingrepp. Bildkälla: Instagram/Paulina Danielsson

Utöver de ingreppen har Paow gjort ett så kallad "Hollywood smile". Då slipas de egna tänderna ner tills det bara återstår små stumpar. Sedan pryds stumparna av kronor. Resultatet blir ett bländande vitt leende, och även profiler som Marcelo Pena och Anna Book har gjort ingreppet.

Paow efter sitt Hollywood smile. Bildkälla: Instagram/Paulina Danielsson

Så träffades Paow och Cristian Brennhovd

Paow och den norska realityprofilen Cristian Brennhovd har varit ett par sedan mars 2022. Precis som Paow har Cristian, som har över 100 000 följare på Instagram, varit med i flertalet dokusåpor i hemlandet Norge – bland annat tre säsonger av Ex on the beach, och förra året syntes han även i äventyrsprogrammet 71 grader nord kjendis 2022.

Cristian Brennhovd var tidigare tillsammans med den norska realityprofilen Caroline Nitter, 24, som han träffade i Afterski-versionen av norska Ex on the beach. Efter att ha varit ett par i två år så gick de skilda vägar i januari 2023. Två månader senare sa det "klick" mellan Paow och Cristian.

Paow och Cristian träffades via Instagram och började skriva med varandra. Med några glas innanför västen fick Cristian feeling och tog mod till sig för att bjuda över Paow till Spanien.

– Jag frågade om hon hade lust att komma till Marbella. Jag har pappas hus här. Det är bara att komma, du kan bo gratis med mig. Och det hade hon lust med, berättade Cristian när han gästade den norska podcasten Kontoret.

Paow och Cristian Brennhovd åkte till Istanbul för att operera sig

I samma podd berättade Cristian att en vanlig missuppfattning om honom är att han skulle ha gjort flera olika skönhetsoperationer.

– Folk tror att jag har gjort massa operationer. Jag har aldrig gjort en enda operation. Det enda jag har gjort är att fixa tänderna och lite fillers, sa han då.

Cristian Brennhovd visade sitt "Hollywood smile" när han gästade podden Kontoret i Norge. Bildkälla: Instagram/kontoretshow

Men nu har Cristian alltid gjort sina första skönhetsingrepp.



I slutet av november 2023 så åkte nämligen Paow och Cristian till Istanbul i Turkiet. Där ligger den klinik där Paow uteslutande har gjort sina operationer.

Den här gången stod en bröstförminskning på agendan för Paow.

Cristian Brennhovd: "Ser perfekt ut"

I en intervju med Nyheter24 så berättar Cristian vad han har gjort för operationer i Turkiet.

– Jag har gjort näsan och fettsugning på magen och ryggen samt under hakan, och så har jag fixat näsan så att den ser perfekt ut, säger Cristian Brennhovd till Nyheter24.

Cristian Brennhovd före sina skönhetsingrepp. Bildkälla: Instagram/cristianbrennhovd

Hur mår du nu efter operationerna, har du ont?

– Ja mycket, men är bättre nu än det var de första dagarna efter att jag drog ut dräneringen från magen och ryggen. Dränering är sådana rör de sätter in i mig för att ta ut vätskan som bildas inne i kroppen som de tar ut, säger han till Nyheter24.

Planerar du fler ingrepp framöver?

– Jag har inte planerat något mer nu tänker jag ta det lugnt innan jag gör något mer. Men jag är otroligt nöjd med hur jag ser ut nu, säger Cristian.

Hur går det rent praktiskt – kan du klä på dig själv eller gå på toa?

– Det svåraste efter operationen är att klä på mig själv och gå på toa. Paulina kan inte hjälpa mig heller, eftersom hon inte heller kan använda sina armar så mycket efter att hon också har genomgått en operation, säger Cristian till Nyheter24.

Han förklarar att operationerna inte var något plötsligt infall utan att det är något han funderat på länge.

– Detta är mitt första plastikkirurgiska ingrepp jag har gjort, och jag har aldrig gjort något liknande tidigare, säger han till Nyheter24.

Vi vill varna känsliga läsare för starka bilder:

Cristian Brennhovd med kirurgerna på kliniken i Istanbul. Bildkälla: Privat

Cristian Brennhovd har nu opererat sin näsa, och han tycker att resultatet blev perfekt. Bildkälla: Privat

Cristian Brennhovd har fettsugit magen, ryggen och hakan. Bildkälla: Privat