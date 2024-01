Han är internationella hockeystjärnan som Paow legat med

Paulina "Paow" Danielsson, 30, är någon som många svenskar vet vem det är.

Paow startade sin bloggkarriär redan som 14-åring och drev under ett par år en av Sveriges mest välbesökta bloggar. 2013 blev hon uppringd av Paradise Hotel-produktionen som undrade om hon skulle kunna tänka sig att vara med i programmet, och svaret, ja det blev snabbt ett klart ja.

Paow gjorde ett starkt intryck hos tittarna. Ja faktiskt så pass starkt att hon blev uppringd 2014 av produktionen som ville att hon skulle vara med ett år till.

Paow tackade ja och framför henne väntade många år med dokusåpainspelningar. Hon har idag varit med i bland annat Paradise hotel, Ex on the beach, Hemliga beundrare, Temptation Island och Lyxfällan.

Men under de senaste åren är det flera andra saker som gjort att hon skapat rubriker.

Paulina "Paow" Danielsson efter sina ingrepp. Bildkälla: Instagram/plopp.paow

År 2021 så skaffade Paow ett konto på OnlyFans där hon säljer nakenbilder och videos till sina prenumeranter. Utöver sina uppmärksammade och ofta stormiga kärleksrelationer så har Paow även varit öppen med att hon tycker om att operera sig. Faktiskt så till den grad att har hon kallat skönhetsoperationerna för en hobby.

Paow har gjort flera brösförstoringar, brazilian butt lift, flera näsoperationer och gjort trådlyft i ansiktet.

En av hennes mest uppmärksammade ingrepp är när hon valde att operera sitt kön för att få en "barbiefi**a" – en skönhetsoperation som hon med facit i hand tyckte var onödig. Hon har även gjort ett så kallat "Hollywood smile"-ingrepp. Då slipas de egna tänderna ner tills det bara återstår små stumpar. Sedan pryds stumparna av kronor.

Paow före och efter sitt Hollywood-smile. Bildkälla: Instagram/Paulina Danielsson

Paow har legat med NHL-proffset

Paow har under den senaste tiden varit med i en rad olika poddar samt intervjuer där hon berättar om vad hon pysslar med nuförtiden. Nyligen gästade hon Mirabell vars Youtubekanal har 185 000 prenumeranter.

Där fick hon bland annat frågan:

– Har du legat med någon känd hockeyspelare.

– Ja herre gud, ska jag berätta det? Men ska jag berätta det? Ok, Brendan Lemieux, berättar Paow.

Brendan spelar i Carolina Hurricanes. Bildkälla: Mark Schiefelbein/TT

27-årige Brendan spelar i NHL och tillhör just nu laget Carolina Hurricanes.

Hur det gick till när Paow och Brendan träffades – det väljer hon att inte gå in på.