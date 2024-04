Därför ljög Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus om skilsmässan

Agnetha Fältskog ålder – hur gammal är hon?

Agnetha Fältskog föddes den 5 april 1950, vilket innebär att hon under våren 2025 fyller 75 år.

Agnetha Fältskog längd – hur lång är hon?

Många är nyfikna på hur lång Agnetha Fältskog är. Enligt IMDb är hon 172 centimeter lång.

Agnetha Fältskog. Foto: Claudio Bresciani/TT

Agnetha Fältskog familj – har hon syskon?

Agnetha Fältskog växte, enligt Jönköpings-Posten, upp i Jönköping. Tillsammans med mamma Birgit Fältskog och pappa Ingvar Fältskog samt systern Mona Fältskog bodde Agnetha i en lägenhet på Tegelbruksgatan.

Vad hände med Agnetha Fältskogs mamma?

År 1994 hittades Agnetha Fältskogs mamma Birgit Fältskog död efter att ha fallit från sjätte våningen vid sitt bostadshus i Jönköping.

– Det var fruktansvärt, vi hade varit goda vänner så länge. Det var en svår tid, har en kvinna som ska ha stått Fältskogs mamma nära berättat för Expressen tidigare.

Året därpå, i december 1995, gick även Fältskogs pappa bort efter en tids sjukdom.

Var Agnetha Fältskog ung när hon slog igenom?

Ja, enligt TT slog Agnetha Fältskog igenom redan i tonåren när hon släppte hitlåten "Jag var så kär" år 1967, som blev en listetta året därpå, enligt Jönköpings Läns Museum. Tre år, 1970, senare släppte hon "Om tårar vore guld" som även den blev en succé.

Agnetha Fältskog år 1963. Foto: Pressens bildTT

Vad gjorde Agnetha Fältskog innan Abba?

Innan Abba – bestående av Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson och Anni-Frid Lyngstad – år 1972 hade alltså sångerskan en solokarriär. Men hon var också en del av Bernt Enghardts orkester under två års tid, samtidigt som hon arbetade som växeltelefonist på Atteviks bilfirma.

Abba-medlemmarnas okända yrken – innan framgångarna

Har Agnetha Fältskog släppt egna låtar?

Ja, utöver hitsen hon släppte innan Abba bildades har Agnetha Fältskog släppt flera låtar som soloartist. Här är några av låtarna:

"When you really loved someone"

"The queen of hearts"

"Sometimes when I'm dreaming"

År 2023 släppte Agnetha Fältskog ett nytt album, med titeln "A+", vilket är en nyversion av albumet "A" från 2013. På det nya albumet fanns dessutom en helt ny låt: "Where do we go from here", skriven av Jörgen Elofsson.

Det var dock inte givet för Fältskog att ta sig an låten när hon först hörde en demo, där en ung tjej sjöng.

— Jag tänkte: "det här gör jag aldrig", men sedan sade jag: "okej jag gör det". Och det gick väldigt bra, har hon berättat för TT.

Allt om Benny Andersson: Fru, barn, längd och förmögenhet

Hur träffade Agnetha Fältskog Björn Ulvaeus?

I en intervju med DN har Björn Ulvaeus berättat hur han träffade Agnetha Fältskog i samband med en tv-inspelning i Smögen. Väl på hotellet där programmet skulle spelas in fick Ulvaeus syn på Fältskog för första gången.

– Då hade hon inte... Hon hade en liten glugg mellan framtänderna. Hon var ju så himla ung. Flickaktig. Hon blev mycket mer sofistikerad efter ett tag.

Samtidigt uppgav Ulvaeus att han "tveklöst" blev kär direkt.

Björn Ulvaeus och Agnetha Fältskog under en Abba-konsert i Sydney 1977. Foto: UPI/TT

När gifte sig Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus?

Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus förlovade sig på väg till Cypern.

– På planet bytte vi ringar och min var lite för stor. Så kommer vi ner dit och det första jag gör är att kasta mig ut i böljorna. När jag kommer upp efter doppet är ringen borta. Det var fruktansvärt, har Ulvaeus berättat för DN.

År 1971 gifte sig paret i Verums kyrka i Skåne.

När skilde sig Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus?

Efter nio år som gifta gick Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus skilda vägar år 1980. I dokumentären "Super trouper – 30 years of Abba" har Fältskog berättat om hur paret upprätthöll en fasad under skilsmässan.

– Vi sa alltid till media att det var en lycklig skilsmässa. Men det var bara för att hålla masken utåt. Det finns inga lyckliga skilsmässor. De är smärtsamma, särskilt när barn är inblandade.

Var Agnetha Fältskog gift med Tomas Sommerfeldt?

År 1990 gifte sig Fältskog med kirurgen Tomas Sommerfeldt, men äktenskapet varade endast i tre år.

Har Agnetha Fältskog barn?

Ja, Agnetha Fältskog har två barn tillsammans med Björn Ulvaeus: dottern Linda Ulvaeus, född 1973, och sonen Christian Ulvaeus, född 1977

Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus med dottern Linda Ulvaeus. Foto: Svenskt Pressfoto/TT

Allt om Anni-Frid Lyngstad: Familj, pojkvän och Abba

Har Agnetha Fältskog make eller pojkvän i dag?

Agnetha Fältskog har varit mycket förtegen kring sitt privatliv och huruvida hon har någon partner eller ej i dag är oklart.

– Jag har aldrig dragit mig tillbaka på det sättet som många tror, men jag känner att det har stått så mycket om oss genom åren och vi har gett så många intervjuer. Det finns en risk att man pratar sönder det på något sätt och så vill man ju ha en bit för sig själv också i det privata, har hon tidigare sagt till Sveriges Radio.

Klart är i alla fall att Fältskog är ogift i skrivande stund.

Var Agnetha Fältskog utsatt för en stalker?

Nederländske Gert van der Graaf såg Agnetha Fältskog för första gången när han som åttaåring tittade på Eurovision Song Contest där hon, tillsammans med Abba, framförde och vann med låten "Waterloo".

Van der Graafs idoldyrkan utvecklades senare till besatthet och han flyttade till Sverige för att få kontakt med Fältskog. Till slut inledde nederländaren och Fältskog, som var ovetande om van der Graafs besatthet, ett förhållande.

När relationen tog slut fortsatte van der Graaf förfölja Fältskog, vilket resulterade i att han år 2000 dömdes för ofredande. Straffpåföljden blev utvisning och besöksförbud, enligt Aftonbladet.

Abba efter vinsten med "Waterloo". Foto: Leif R. Jansson/TT

I maj 2023 kom den kritiserade dokumentären "Take a chance" om just van der Graaf och hur han stalkat Fältskog, som själv vädjat om att dokumentärfilmen inte skulle släppas.

En som reagerade på "Take a chance" var Fältskogs exmake Björn Ulvaeus.

– Jag känner ett stort obehag och medkänsla med Agnetha. För som jag förstår det ger man honom ett jättestort utrymme i den här serien och jag vet ju hur hon känner sig och hur jobbigt det är för henne, sa han i P3 Morgonpasset då.

Björn Ulvaeus ord om dokumentären med Agnetha Fältskogs stalker: "Stort obehag"

Vad gör Agnetha Fältskog 2024?

Agnetha Fältskog tycks leva ett relativt stillsamt liv i dag. Hon är bosatt på en stor gård på Ekerö utanför Stockholm.

– Vi har hundar, katter, hönor och en tupp och kanske 20 eller 30 hästar, så det är ett stort ställe, berättade hon för brittiska The Guardian i oktober 2023.

I samma intervju berättade Fältskog om hur hon upplever kändisskapet i dag.

– Om jag har mycket smink på mig eller om jag är väldigt fint klädd så känner fler människor igen mig, men till vardags, då är det inte så farligt. Svenskar är väldigt reserverade, men ibland kommer en del personer fram och säger ”tack för musiken” och det är väldigt fint.

Har Agnetha Fältskog Instagram?

På Instagram heter Agnetha Fältskog @agnetha_official.