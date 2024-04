Benny Anderssons son är gift med kända artisten

Benny Andersson ålder – hur gammal är han?

Abba-Benny, eller Göran Bror Benny Andersson som han heter, är född 16 december 1946 i Stockholm, vilket betyder att han idag är 77 år gammal.

Benny Andersson längd – hur lång är han?

Benny är hela 177 centimeter lång.

Barbro "Lill-Babs" Svensson som lucia tillsammans med en ung Benny Andersson 1966. Bildkälla: STELLA Pictures

Hur såg Benny Andersson ut som ung?

Som ung körde Benny på lugg och axellångt hår, en riktig klippa – inte sant?

Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad och Benny Andersson anländer på röda mattan i maj 2022 inför galapremiären av Abba Voyage. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT

Vad gjorde Benny Andersson innan Abba?

Innan Benny Andersson slog igenom med Abba världen över var han med i ett annat framgångsrikt popband som i själva verket var Hep Stars. De var ett av de mest framgångsrika banden under 1960-talet och 1965 hade bandet en stor hit med låten Cadillac. De fick fortsatt stora framgångar de följande åren. Benny valde däremot att lämna bandet 1969 för att istället börja jobba med Björn Ulvaeus, i det som skulle komma att bli Abba.

Benny och Björn arbetade den kommande tiden som både musikproducenter och låtskrivare tillsammans vid Stikkan Andersons skivbolag, Polar Music. Tillsammans arbetade de bland annat för Ted Gärdestad och Hootenanny Singers. Benny och Björn gav 1970 ut sin första gemensamma singel "She's My Kind of Girl" under artistnamnet "Björn & Benny".

Bandet Abba bildades därefter 1972 och bestod av de tidigare gifta paren Björn Ulvaeus och Agneta Fältskog samt Benny Andersson och Anni-Frid "Frida" Lyngstad. Innan de blev Abba uppträdde gruppen under namnet Fästfolket och deltog bland annat i SVT:s Vi i femman samma år.

Vilka band har Benny Andersson varit medlem i?

Benny har varit medlem i banden Hep Starts, Björn & Benny, Standby, Abba och Benny Anderssons orkester.

Mona Nörklit och Benny Andersson. Bildkälla: Robin Haldert/TT

Har Benny Andersson fru?

Benny Andersson är gift med Mona Birgitta Nörklit sedan 1981.

Vem är Benny Anderssons fru Mona Nörklit?

Mona Nörklit är Benny Anderssons fru. Hon är född i juni 1943 och är idag 80 år. Mona är suppleant i bolaget "Chess Racing Aktiebolag", som är en del av "Benny Andersson Produktion Aktiebolag".

Anni-Frid Lyngstad i september 1982. Bildkälla: STELLA Pictures/dpa picture alliance/Alamy

När var Benny Andersson gift med Anni-Frid Lyngstad?

Benny Andersson och Anni-Frid Lyngstad var gifta från 1978 till 1981.

Har Benny Andersson barn?

Benny blev pappa för första gången 1963 när han var 17 år gammal. Då fick han sonen Peter Grönvall tillsammans med fästmön Christina Grönvall. Två år senare kom lillasyster Heléne Grönvall, innan paret valde att gå skilda vägar.

Därefter var Benny kort gift med Abba-kollegan Anni-Frid Lyngstad från 1978 till 1981, de fick dessvärre inga barn ihop. Redan 1982 gifte han om sig med Mona Nörklit, som han fortfarande är gift med. Då fick han bli pappa igen – den här gången till sonen Ludvig Andersson som är född 1982.



Peter Grönvall och Nanne Grönvall. Bildkälla: STELLA Pictures/Peter Grannby

Är Benny Anderssons son Peter Grönvall gift med Nanne Grönvall?

Ja, det stämmer. Sonen Peter Grönvall är idag en känd musikprofil och är gift med artisten Nanne Grönvall.

Har Benny Andersson hus?

Benny bor i en villa på 500 kvadratmeter, om man räknar bort ytor såsom garage och källarutrymmen. Huset är beläget i Norra Djurgården i Stockholm och är större än de flesta av grannhusen i området. Huset byggdes år 1929.

Benny Andersson förmögenhet – hur mycket pengar har han?

Benny äger bland annat ett lyxigt boutiquehotell, framgångsrika produktionsbolag och håvar årligen in miljonbelopp. Kompositören och entreprenören är aktiv i hela 16 bolag, och flera av dessa ingår i en och samma koncern där moderbolaget är holdingverksamheten ”AB Nyckelbrädan”.

Under 2020 hade Benny en årsinkomst på 2 619 300 kronor. Därmed kunde han plocka ut en månadslön på drygt 218 000 kronor.



