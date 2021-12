År 1972 grundades popgruppen Abba bestående av gruppmedlemmarna Agneta Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson och Björn Ulvaeus.

Idag är de kända över hela världen med hits som "Dancing Queen", "Mamma Mia" och den mer nysläppta "I Still Have Faith In You".

Men faktum är att flera av dem hade helt andra karriärer innan Abba – som inte alls innefattade musik.

Gruppen Hep Stars. Benny Andersson är andre person från höger. Foto: Skånereportage/TT

Abba-Benny hade musiken i blodet

Man skulle nästan kunna säga att Benny Andersson har musiken i blodet. Redan som sexåring fick han sitt första dragspel som han spelade på tillsammans med sin musikintresserade pappa och farfar.

I tidiga tonår började han spela boogie woogie på Vällingby Ungdomsgård. Omkring 1965 blev han medlem i gruppen "Hep Stars" och ett år senare, 1966, mötte han den framtida bandkollegan Björn Ulvaeus för första gången.

Foto: Pressens bild/TT

Anni-Frid Lyngstad gick inte i mormoderns spår

Anni-Frid Lyngstad föddes i Norge, men lämnade hemlandet för Malmköping i ung ålder tillsammans med sin mamma och mormor.

Foto: Olle Lindeborg/TT

Blott 21 år gammal gick Anni-Frids mamma bort i sviterna av en njursjukdom, då flyttade hon med sin mormor till Torshälla utanför Eskiltuna. Mormor Artine "Anni" Lyngstad jobbade som sömmerska, men Anni-Frid hade inga planer på att gå i hennes fotspår.

Redan från tidig ålder skrev hon i sina klasskamraters "Mina vänner"-böcker att hon ville bli sångerska eller flygvärdinna, enligt Ekuriren. Hon började sjunga i ett lokalt schlagerband och fick sitt stora genombrott i en tv-sänd talangtävling 1967.

Foto: SVP/TT

Två år senare tävlade hon som soloartist i Melodifestivalen, där hon mötte sin framtida bandkollega och make Benny Andersson backstage.



Agnetha Fältskog jobbade inom bilindustrin

Men till skillnad från Benny och Anni-Frid hann både Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus syssla med helt andra yrken innan artistkarriären tog fart.

Agnetha Fältskog, 13 år. Foto: Pressens bild/TT

Agnetha spelade piano och sjöng i kyrkan redan från tidig ålder, men det dröjde ett tag innan genombrottet kom. Under tonåren jobbade hon som växeltelefonist på Atteviks bilfirma på dagarna och sjöng i dansband på kvällarna.



Vid ett tillfälle svimmade hon av utmattning under arbetstid. Hon kom hem till sin upprörda mamma Birgit Fältskog som krävde att dottern skulle välja mellan de två yrkena – och hon valde musiken.

Foto: Kent Östlund/TT

Som 17-åring begav hon sig till Stockholm för att pröva lyckan soloartist. Två år senare träffade hon Björn Ulvaeus, och blev blixtkär, enligt uppgifter från Expressen.



Abba-Björn drömde om juridiken

Björn Ulvaeus blev inspirerad av sin musikintresserade kusin att själv börja sjunga och spela redan i tidig ålder.

Hootenanny Singers. Björn Ulvaeus är andra person från vänster. Foto: Pressens bild/TT

Som 13-åring fick han sin första gitarr, och fem år senare debuterade han i bandet "Hootenanny Singers". Det var i samband med en musiktävling med den gruppen som Ulvaeus kom i kontakt med musikförläggaren Stikkan Andersson, som kom att ha en avgörande roll i Abbas kommande internationella framgångar.



Foto: Leif R Jansson/TT

Men innan musiksatsningen gick Björn Ulvaeus i hela andra tankar. I ungdomen gjorde han lumpen och började därefter studera juridik och företagsekonomi på Lunds Universitet, enligt Abba Experience.



Om han någonsin gick klart studierna eller hoppade av för att satsa på musiken förblir okänt.