Antonija Mandirs korta svar till TV4: "Ur arslet"

Antonija Mandir, 28, tog ett stort kliv in i TV-världen när hon 2017 dök upp i Ex on the beach Sverige. Mandir blev snabbt omtyckt av tv-tittarna och säsongen blev minst sagt legendarisk.

Strax efter att Antonija Mandir kom hem från inspelningen startade hon en Youtubekanal som växte lavinartat och idag har hon hela 336 000 prenumeranter. Hennes populäritet hos följarna har öppnat en rad dörrar för henne karriärmässigt och företagen fullkomligt drar i henne.

Mandir Media AB har idag tillgångar på över sex miljoner kronor och Antonija Mandir AB på över tre miljoner kronor.



Antonija Mandir. Bildkälla: discovery+

Men det är inte bara Antonijas karriär som blomstrar. Antonija har även hittat kärleken i pojkvännen Valencia. Tillsammans har paret öppnat "Head SPA" i Stockholm som är en salong där man bland annat utför behandlingar av hår och hårbotten.

Redan första öppningsvecka var salongen fullbokad och succén var ett faktum.

Men mellan sina jobb med salong och sociala medier så blir Antonija erbjuden att gästa allt ifrån podar till andra program. Men det är lång ifrån allt hon tackar ja till.

Antonija Mandir tackade nej till TV4

I skrivande stund har TV4 gått ut med deltagarna till den nya säsongen av Sveriges mästerkock VIP.



Sveriges mästerkock VIP 2024. Bildkälla: TV4

Och sanningen är den att Antonija blev tillfrågad att vara en av deltagarna – men hennes svar blev kanske inte det TV4 väntat sig.

Antonija Mandir tackade nej till Sveriges mästerkock VIP. Bildkälla: antonijamandir/Instagram

"Påtal om mat så ringde Mästerkockarna VIP mig förra året och undrade om jag ville spela in den säsongen som ska sändas nu. Jag tackade tyvärr nej pga flytt och mycket annat samtidigt. Jag 'Jag drar inte fram ett recept ur arslet bara så där'. Han ba 'Men du kan väl vispa ihop en majonäs?'. Hahaha jag ba 'NEJ VEM GÖR ENS DET?'.

Så alla Mandir-fans där ute får hålla tummarna för att hon tackar ja nästa gång!