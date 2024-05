Carolas tips till Marcus & Martinus inför Eurovision-finalen

På lördag hålls den omtalade finalen av Eurovision Song Contest 2024. Tävlingen anordnas i Sverige i år, eftersom vi kammade hem vinsten förra året med Loreens “Tattoo”.

I år tävlar det norska tvillingparet Marcus Gunnarsen och Martinus Gunnarsen för Sverige med låten “Unforgettable”.

Under invigningen av Eurovision Song Contest på konserthuset i Malmö valde den tidigare Eurovision-vinnaren Carola att ge killarna lite tips inför lördagens final, något som Aftonbladet fick på film.

– Det är fokus enda till det är klart. Du måste komma i mål. ”It ain’t over until it’s over”. Och också passionen, se till att man är lite ”relaxed” och ”kick some butt” liksom, säger Carola till Marcus & Martinus.

"Inte börja övertänka"

Martinus Gunnarsen, 22, håller med om det Carola säger och instämmer.

– Inte börja övertänka. Man ska bara ha det roligt. Det gick ju bra i Melodifestivalen så det är ju bara göra det samma i Eurovision så får man bara hoppas på det bästa, säger han.

Eurovision Song Contests final sänds på SVT den 11 maj.

