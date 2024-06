Zara Larsson tuffar minsann på med sitt segertåg. I skrivande stund har Zara flera miljarder streams på Spotify, hennes bolag har tillgångar på omkring 40 miljoner och hennes turné har gjort fullkomlig succé då hon fyller arenor över hela världen.

Zara Larsson. Bildkälla: Vianney Le Caer/TT

På TikTok är det ofta många klipp från Zaras konserter som går virala då publiken anser att hon är fantastisk att se live.



Men utöver sitt artisteri är Zara också en opinionsbildare av rang och diskuterar mer än gärna allt mellan himmel och jord på sina sociala medier. 2015 publicerade hon bland annat en bild som visade hur hon hade trätt på en kondom över hela sitt ben.

Till den stod texten: "Till alla killar som säger att de är för stora för att använda kondom, sätt er ner". Bilden spred sig som en löpeld och nådde även världskändisar som hyllade Larsson. En av dem var Nicki Minaj.

Zara Larssons bild får fansen att reagera

Nu har Zara varit framme med mobilkameran på nytt, och denna gång har bilden tagits från tvättstugan. På bilden syns Zara posera i en vit top och vita, korta shorts. Detta samtidigt som pojkvännen Lamin Holmén står och fixar med tvätten.

Men det är inte själva bilden som följarna reagerat på - utan det är texten till.

Zara har nämligen skrivit: "About to get stuck in the washing machine", vilket vissa fans menar är en vanlig, och förnedrande "kink" i porrvärlden.

Några av kommentarerna under bilden. Bildkälla: zaralarsson/Instagram

Zara har inte svarat på någon av kommentarerna.



