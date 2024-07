Jennie Walldén blev känd för svenska folket efter sin medverkan i den tredje säsongen av Sveriges Mästerkock. I dag är hon kock och entreprenör på heltid och många känner säkert igen henne från TV4:s Kökets middag som sänds på vardagar i samband med Nyhetsmorgon.

Jennie Walldén ålder – hur gammal är hon?

Jennie Walldén föddes den 4 mars 1976, vilket innebär att hon fyller 49 år under 2025.

Vann Jennie Walldén Sveriges mästerkock?

Jennie Walldén var med i "Sveriges mästerkock" 2013 och kammande hem vinsten. Sedan dess har karriären gått spikrakt uppåt med olika projekt - allt kopplat till mat såklart.

Jennie Walldén vinnare av Sveriges Mästerkock 2013. Foto: Leo Sellén / TT

Driver Jennie Walldén restaurang?

Jennie Walldén driver sedan 2015 restaurangen Namu i Malmö med mat från det koreanska köket. År 2017 fick restaurangen en utmärkelse i Guide Michelin, en så kallad Bib Gourmand.

"Mouthwatering, colourful, zingy food from a past Swedish MasterChef winner blends the authenticity of Korean dishes with a modern Scandinavian touch - and all at prices that won't break the bank. Cookbooks line the shelves and friendly service adds to the lively atmosphere", står det i utmärkelsen.

Var bor Jennie Walldén?

Jennie Walldén bor i en villa utanför Malmö.

Föddes Jennie Walldén i Sydkorea?

I en intervju i med "Vi i Villa" har Jennie Walldén berättat om sin bakgrund som började i Sydkorea och slutade upp i Kristianstad, i Sverige. Matintresset började redan under barnsben.

– När jag bodde i Korea hade vi det inte så jättefett. Mormor, som bodde på landet, brukade passa mig, men då fanns det aldrig tid att leka. Istället fick jag vara med i köket, och i trädgårdslandet, där hon odlade massor av grödor. Det blev antingen inlagt som kimchi eller fermenterat på annat sätt, eller så åt vi det direkt. Jag fick hjälpa till och smaka av, och kände mig viktig i hennes kök.



Så - ja, Jennie Walldén föddes i Sydkorea.

Är Jennie Walldén adopterad från Sydkorea?

Jennie Walldéns biologiska mamma tvingades efter en del omständigheter att adoptera bort henne när dottern var sex år, vilket Jennie pratat om i en intervju med Expressen.

– Jag skulle fylla sex år och det är klart att jag var ledsen, nervös och rädd.



Jennie hamnade hos Berith och Hasse Walldén i Kristianstad som blev hennes nya föräldrar.

Jennie Walldén familj - har hon syskon?

När Jennie Walldén kom till Sverige hade hennes svenska föräldrar två biologiska barn sedan innan. Det har hon berättat i Vi i Villa.

Vad har Jennie Walldén sagt om sin biologiska mamma?

Jennie har pratat en hel del om det hon minns från sin barndom i Sydkorea, och trots att hon bara var sex år när hon adopterades har hon starka minnen från barndomen. Hon har sagt vid flera tillfällen att hon inte skuldbelägger sin mamma.

– Väldigt ledsen för att jag skulle tvingas lämna mamma. Men samtidigt visste jag att min mamma älskade mig och att hon gjorde det här för min skull. Jag är inte arg på henne. Snarare tacksam faktiskt, har hon berättat i Kvällsposten.

Har Jennie Walldén make eller pojkvän?

Jennie Walldén är gift med Jonas Walldén. Paret har varit tillsammans sedan 19 år tillbaka.

Har Jennie Walldén barn?

Ja, Jennie Walldén har två söner.

Gör Jennie Walldén Sommar i P1 2024?

Under sommaren 2024 är Jennie Walldén sommarpratare i Sommar i P1. För P4 Kristianstad har hon berättat att hon känner sig stolt och glad inför uppdraget.

– Jag kommer att berätta om hur det var att bli lämnad av min mamma som barn, och hur maten fick mig att hitta mina rötter, säger hon.

Programmet sänds på torsdagen den 5 juli klockan 13.00.

Har Jennie Walldén Instagram?

Jennie Walldén har sannerligen en Instagram. Där har hon hela 346 000 följare där hon mestadels delar med sig av matlagning och smarriga recept, men uppdaterar då och då även om sitt liv.