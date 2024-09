Det är det grövsta Josefin Ottosson, 23, gjort på OnlyFans

Josefin Ottosson, 23, började för flera år sedan med YouTube där hon i dag har över 100 000 prenumeranter. Samtidigt växte hon på andra sociala medier såsom Instagram.

Under samma period dejtade Josefin en känd tv-profil vilket gjorde att hon hamnade i kändissvängen ytterligare. Hon fick förfrågan om att vara med i Ex on the beach men tackade nej.

– Det var ju synd med tanke på att jag egentligen ville. I dag om jag var singel hade jag nog tackat ja, men ja, nu är jag ju inte singel, berättar hon i fredagens avsnitt av Sanning & Konsekvens.

Josefin Ottosson. Bildkälla: YouTube

En kväll kunde inte Josefin sova vilket gjorde att hon istället höll en liten frågelåda på sin Instagram. Det hon inte visste då var att den sömnlösa natten skulle leda henne raka vägen in i sitt nya yrke.



– Jag fick några frågor om jag inte kunde skaffa OnlyFans eller om jag kunde visa min Christina-piercing som är en piercing man har i underlivet. Men jag har ingen piercing där?, inleder Josefin.

– Jag sa på skämt att den fanns på min OnlyFans, och då var det hur många som helst som började fråga "Snälla länka länka, vad heter du på OnlyFans" och sådär. Så jag startade ett konto på skämt för att se hur många som skulle börja följa". Några timmar senare hade jag tjänat 10 000 kronor...utan att lägga upp någon bild? Första dagen när jag endast lagt upp någon bild i underkläder så tjänade jag 25 000 kronor.

Josefin Ottosson skaffade OnlyFans när hon var 19 år gammal. Bildkälla:josefinottossons/Instagram

Då mamman har hand om Josefins företag såg hon att det började strömma in pengar.



– Min mamma hjälper mig med mitt företag så hon såg ju att det rullade in massor med pengar på företaget. Så hon berättade att hon fått syn på det och frågade vad det var för samarbete jag fått. När jag sedan berättade så sa hon att jag måste vara försiktig och att jag aldrig ska göra någonting jag inte vill, berättar hon vidare.



Josefin Ottosson: "Det är det grövsta jag gjort"

Allt eftersom åren gått har Josefin tänjt på gränserna ytterligare när det kommer till vad hon går med på att göra på sin plattform.

– Många har frågat om dildoshower men det har jag aldrig velat göra...

Vad är det grövsta du gått med på?

– Nej men det är ju.... att filma analsex... ja det måste nog vara det grövsta, berättar hon.

Hur mycket tar man betalt för en sexvideo?

– I början var det omkring 500 dollar. Nu är det väl omkring 200 dollar. Strippvideos mellan 70-100 dollar, berättar hon.



Avsnittet av Sanning & Konsekvens släpps fredag 20 september.