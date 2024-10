Livet knallar minst sagt på för Carolina Gynning, 46.

Tillsammans med Carina Berg driver hon den framgångsrika podden "Gynning & Berg" där de på ett väldigt oblygt sätt stöter och blöter allt som hör livet till. Nu ska de även riva av en livepodd med namnet "Begynnelsen".

LÄS MER: Carolina Gynning chockar följarna med bild på sin pappa

Men det är långt ifrån det enda Carolina sysslar med på dagarna. Titt som tätt gör hon små gästinhopp i både radio, poddar och tv-program. Bland annat var hon gäst i Carina Bergfeldts soffa. En intervju hon sedan skulla få stående ovationer för.

Carolina Gynning gästade Carina Bergfeldt. Bildkälla: SVT

Carolina diskuterade nämligen vikten av att kunna stå på egna ben och att inte förlita sig på en man.



– Jag är ett skilsmässobarn och växte upp med en mamma som fick det jättesvårt efter sina skilsmässor. Jag kände alltid att jag aldrig vill bli beroende av en man. Så jag har fixat mitt liv själv och skapat en drömvärld för mig själv och mina barn. Och sen är det en jättebonus att jag har en man ändå, berättade hon då samtidigt som publiken både skrattade och applåderade.

LÄS MER: Carolina Gynning la upp vaginabild – då reagerade Ebba Busch

När Carina frågade Gynning om hennes så kallade "fuck off"-kapital så svarade hon:

– Jag har ett otroligt stort fuck-off kapital, sa Carolina och skrattar.



Och ja, pengar finns att ta av. Succé efter succé har minst sagt gjort att Carolina Gynning skrattar hela vägen till banken. Gynning Productions AB har i dag tillgångar på 27 miljoner kronor medan Gynning Design AB har tillgångar på 8,4 miljoner kronor.

Men utöver alla strängar på lyran så är hon också en riktig hejare på sociala medier där hon veckovis uppdaterar sina följare om vad som händer i livet. Bland annat har de fått se många fina bilder från Carolinas gård i Adelsö.

Men under veckan publicerade hon någonting helt annat – och det skulle sluta med vilda diskussioner.

Carolina publicerade nämligen en bild på plus size-modellen Ashley Graham som går på catwalken under den omtalade Victorias Secret-showen.

"Viktig person på #viktoriasecret fashionshow. Äntligen alla former, tycker däremot att det kan va ännu mer former där. Men det är bättre än bara massa anorektiska kroppar! Love C".

Då kom det snabbt en kommentar från Bathina Philipson som skrev "Finns det inget mittemellan", och syftade då på Ashleys kropp.



Några av kommentarerna. Bildkälla: Instagram

Det hela väckte starka diskussioner från Carolinas följare så Bathina valde att gå in och svara:

Bathina gick igen in och kommenterade det hela. Bildkälla: Instagram

Carolina Gynning själv har inte gått in och kommenterat det hela.

LÄS MER: Gynning lurad av Viktor att äta upp familjens lilla husdjur