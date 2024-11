Bianca Ingrosso slagen på öppen gata

Bianca Ingrosso, 29, blev attackerad av en okänd person under måndagen. Hon berättar på sina sociala medier att det var mitt på dagen när hon var ute och spatserade som en person oprovocerat gick fram och slog henne i huvudet.

Biancas inlägg. Bildkälla: Instagram

Hon hade tidigare under dagen gått ut med ett inlägg som handlade om att hon just nu går igenom en jobbig period.



"Jag var redan oerhört skör som det var och varit nära gråt hela dagen och sen kommer en främling och ger mig en smäll i huvudet från ingenstans, Vad fan är det för fel på folk?!", skriver hon och fortsätter:

"Hur kan man vara en så liten person? Usch, jag skäms för din skull", avslutar hon.

Inte första gången Bianca Ingrosso blir attackerad

Det är dessvärre inte första gången Bianca blir attackerad.



Den framgångsrike influensern har tidigare berättat om hur sårad, ledsen och rädd hon blivit när främmande personer attackerat henne på stan. Hon tvingas även dagligen utstå hat och hot i form av meddelanden och kommentarer på sina sociala medier.

I en tidigare säsong av "Wahlgrens värld" kunde tittarna se hur en främmande man gick till verbal attack mot Bianca. Händelsen utspelade sig under hennes promenad med hundarna Dino och Sammi.

Bianca har flertalet gånger blivit utsatt för att främmande människor kommer fram och säger elaka saker. Bildkälla: Instagram

Mannen anklagade Bianca för att framstå som "oärlig" och lät väldigt aggressiv på rösten. Efter mötet på gatan bröt hon ihop och tröstades av kamerateamet, den incidenten går det att läsa mer om här.

"Ja nej men då kom ännu en man fram och sa att jag borde skämmas över mig själv och att det är pinsamt att folk tycker om mig och sen vägrade gå innan han fick säga att han hatar mig.", berättade hon då.

Det händer även med jämna mellanrum att främmande män suttit och väntat på Bianca i hennes egen trappuppgång. Någonting hon flera gånger påtalat tydligt måste upphöra.



En gång fick hon även tillkalla polis då hon var hemma hos Pernilla Wahlgren.

Bianca Ingrossos inlägg. Bildkälla: Instagram

"Jag hade en man som försökte ta sig in i mammas hus en gång under ett helt dygn när jag var där själv. Han försökte så pass mycket att jag fick putta ut honom och polisen kom. En annan man klev in i lägenheten här en morgon så Phillipe fick putta ut honom", berättade hon då.

Vi hoppas att Bianca under rådande omständigheter mår bra.