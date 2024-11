Pernilla Wahlgren skadad i olycka: "Obeskrivligt ont"

Pernilla Wahlgren är känd från såväl Allsång på Skansen, Masked Singer och Wahlgrens Värld. Den som följer henne på Instagram, där hon har över 890 tusen följare, får se det mesta av hennes vardag även utanför strålkastarna.

Föll ner för trappan

Under gårdagen var Pernilla Wahlgren med om en obehaglig olycka, vilket hon berättar om i ett Instagraminlägg.

Vad som tillsynes var en oskyldig låda i trappen blev istället ett oväntat hinder.

"Jag kom i lite för hög fart ner för trappan och skulle kliva över en låda vi satt upp som trapp-skydd för lilla Kalí. Och när jag hoppade över lådan i tofflor med platåsula och satte ner foten på en ihoprullad matta istället för på golvet, så vek sig foten på mig…!", skriver hon i inlägget.

Hon bestämde sig sedan dagen därpå, under fredagen, för att kolla upp foten hos läkare.

"Fick obeskrivligt ont i går under kvällen och röntgades i morse - och de såg en fraktur på vänster fot…!", skriver hon i inlägget.



MISSA INTE:

Christian Bauer: "Det gör jag för Wahlgrens värld-pengarna"

Theo Wahlgren svårt brännskadad: "Bröt ihop totalt"

Ska stå på scen trots skadan

I inlägget berättar hon även att hon har en show inbokad i helgen där hon bland annat ska dansa på scenen. Men den som har en biljett bokad behöver inte vara orolig.

– Men jag kommer... alltså det blir en annorlunda show och jag kommer nog inte kunna dansa och vi håller just nu på att klura ut hur vi ska vi ska lösa vissa saker och hur jag ska få på mig vissa med den här (stöveln) då da, säger hon i ett klipp i inlägget.

"The show must go on"

Det är många vänner, kollegor och följare som har visat sitt stöd för Pernilla i kommentarsfältet. I skrivande stund finns 955 kommentarer under inlägget.

Så här lyder några kommentarer:

"Men fina du! Krya på foten. Vilken kämpe du är! Som mamma sa... "the show must go on". Men sen vila!!!"

"Åh stackars dig. Skickar massor av krya- och läka-kramar, du fantastiska kämpe!"

"Men nej aj aj aj... din stackare... styrkekramar till dig."

Kommentarsfältet på Pernilla Wahlgrens Instagraminlägg om den brutna foten. Foto: Skärmavbild/Instagram/Pernillawahlgren

MISSA INTE:

Därför gick inte Pernilla på Christian Bauers stora släktfest

Pernilla Wahlgrens chock backstage – polisanmält