Alversjös första ord efter kollapsen: "Helt svart"

Programledaren och journalisten Jenny Alverjsö kollapsade plötsligt under Zelmerlöw & Björkman Foundations insamlingsgala i Stockholm i onsdags. Det var under Pernilla Wahlgrens framträdande som hon föll ihop och Wahlgren blev tvungen att avbryta.

Jenny Alversjö på Kristallengalan 2024. Foto: Magnus Lejhall/TT

Händelsen skapade oro bland övriga gäster

Jenny Alversjö fördes akut till sjukhus med ambulans och händelsen skapade oro bland de övriga gala-gästerna. När nyheten nådde Aftonbladet började kommentarerna under Alversjös Instagraminlägg, som hon publicerat tidigare under galakvällen, strömma in från följare som skickade omtanke och kärlek.

Även Pernilla Wahlgren publicerade ett inlägg där hon riktade sina tankar till Jenny.

”Framträdandet blev väldigt kort då vi fick bryta mitt i på grund av ett hastigt sjukdomsfall i publiken. Mina tankar går såklart till den drabbade som tack och lov verkade återhämta sig på plats och var vid medvetande när ambulansen åkte iväg – vilket kändes väldigt skönt för alla närvarande som blev riktigt oroliga efter händelsen”, skrev Pernilla Wahlgren på Instagram.



Uttalar sig om kollapsen efter dagar på sjukhuset: "Överväldigad"

Redan samma kväll som händelsen berättade "Nyhetsmorgons" ansvariga utgivare Johanna Thulin Bratten för Aftonbladet att hon pratat med Jenny som efter omständigheterna mår bra. Under lördagen uttalade sig Jenny för första gången på egen hand.

Hon skriver i ett Instagraminlägg att hon nu är hemma och mår bra. Hon riktar även ett stort tack till alla som skickat kärlek och omtanke.

"Nymo"-kollegornas ord

I kommentarsfältet fortsätter fina hälsningar rulla in från såväl följare som kollegor och kändisar. Och många av kollegorna från Nyhetsmorgon skickar tankar och kärlek till Alversjö.





