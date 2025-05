Kundernas ilska över Systembolagets nya samarbete: "Varför?"

Systembolaget anlitar E-Type

Systembolaget svarar på kritiken

I kommentarsfältet på Instagram så har Systembolaget gått in och svarat på mycket av kritiken. I svaret till den sistnämnda kommentaren ovan så skriver Systembolaget i en kommentar:

Tilläggas bör är att många kunder uppskattade videoklippen med E-Type. "Kul kampanj!" och "När reklam är så här rolig men framförallt har det ett bra budskap, keep up the good work" löd några reaktioner.