Realitystjärnans canceruppdatering - bästa vännen i tårar

Den före detta Real Housewives of Beverlyhills -stjärnan Teddi Mellencamp , 43, har sedan 2022 kämpat mot sin cancer. Hudcancern var då i stadium 2, och förvärrades sedan till stadium 4 efter att flera hjärntumörer upptäckts.

Nu har Teddi uppdaterat om hennes cancerresa i podden Two T's In A Pod, som hon driver med Tamra Judge, en av kvinnorna vi får följa i Real Housewives of Orange County.