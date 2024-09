Hollywoodfrun oigenkännlig efter "skräckingrepp"

Tamra Judge, 57, har under de senaste åren varit en central del av det färgstarka gänget i The Real Housewives of Orange County samt att hon även åkt med på The Real Housewives Ultimate Girls Trip.

Tamra har minst sagt bjudit på sig själv i programmet och i en av de första säsongerna inleds med Tamra som springer naken under en Tequilakväll fram tills att hon hoppar i en pool och bryter foten.

Hon driver även podden Two Ts In A Pod tillsammans med Teddi Mellencamp som tidigare varit en del av The Real Housewives of Beverly Hills.

Tamra följs i dag av omkring två miljoner människor och på sin Instagram delar hon dagligen med sig av röda mattor, familjemys, träning, lyx och flärd.

Men under de senaste veckorna har hon valt att visa en obehaglig sanning som mer eller mindre skrämt vettet ur hennes följare.

Följarna i chock: "Vad har du gjort?"

På sitt första inlägg ser man en svullen och... grön Tamra som berättar att hon låtit göra en så kallad koldioxidlaser. Det som händer är att man skadar huden så att den sedan ska "bygga upp sig" med nya celler.



"Co2 lasern, även känd som koldioxidlaser, är en laser som använder en särskilt utformad teknik för att leverera små, kontrollerade strålar av intensivt laserljus till huden. Denna process stimulerar kroppens naturliga läkningsprocess och kollagenproduktion vilket resulterar i en stramare, jämnare och mer ungdomlig hud.", skriver Akademikliniken.

Samtidigt har hon även gjort ett ögonbrynslyft och en "kemisk peeling".

Nu svämmar kommentarsfältet över av oroliga kommentarer från följare som bland annat trott att hon varit med i en motorcykelolycka eller blivit misshandlad.

Några av de tusentals kommentarerna som rullat in. Bildkälla: tamrajudge/Instagram

I sina senaste videos har Tamra berättat att det hela läker som det ska men att det hela varit otroligt smärtsamt.

"Jag är helt frasig i ansiktet men det går sakta men säkert framåt".