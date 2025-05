Allt om Lars-Åke Wilhelmsson: Babsan, After Dark och partner

Lars-Åke Wilhelmsson ålder – hur gammal är han?

Lars-Åke Wilhelmsson föddes den 8 september 1958, vilket innebär att han fyller 67 år under hösten 2025.

Växte Lars-Åke Wilhelmsson upp i Furuvik?

Hur blev Lars-Åke Wilhelmsson Babsan?

Men att det blev just Babsan med hela svenska folket är något utav en slump. För Aftonbladet har Wilhelmsson berättat om hur namnet blev till, när han jobbade på ZTV och syntes som karaktären Baby Doll.

Och sedan dess har Wilhelmsson titt som tätt framträtt som just Babsan.

Var Lars-Åke Wilhelmsson med i After Dark med Christer Lindarw?

Som Babsan var Lars-Åke Wilhelmsson under flera år en del av dragshow-gruppen After Dark, tillsammans med bland andra Christer Lindarw. Han klev då in i Lasse Flinckmans ställe. Flinckmann gick bort, vid 66 års ålder, år 2016.