Peg Parnevik, 26, och Filip Kaspersen Lamprecht, 24, blev ett par sommaren 2017, men relationen kantades av stora bråk.

I podcasten "Pillowtalk" som Peg gör tillsammans med lillaystern Penny Parnevik, 24, har hon berättat att de gjorde slut med varandra tio gånger under en två års period.

Ibland saknade de hårda orden substans – andra gånger var beslutet på blodigt allvar:

– Om jag ska vara helt ärlig har vi på riktigt gjort slut två gånger. Först var det sommaren 2018. Då gjorde jag slut med honom och var såhär "aldrig i livet", "fuck det här", berättade Peg då.

"Folk var bara sjukt elaka"

Under våren 2021 medverkade- och vann Filip "Let's Dance" – en period som tog oerhört hårt på både Peg och deras förhållande.

– Peg valde inte att ställa upp i det här men ändå så kom allting på henne. Folk var bara sjukt elaka och de skrev saker hela tiden. Elaka saker som är helt onödiga, berättade Filip när han medverkade i ”P3 med: Sara Kinberg och Ison Glasgow”.

Peg är kär på nytt

Tidigare i somras stod det klart att paret gått skilda vägar, och Peg har sedan dess hittat kärleken på nytt i musikproducenten Jesper Niklasson, 24.

Trots det finns det många tecken som talar för att den singel hon precis släppt handlar om uppbrottet mellan henne och expojkvännen Filip.

De ärliga orden på Instagram

Inför dagens release av singeln "Somewhere without me" har Peg förklarat att det är dags för henne att "dela med sig av sin sida av storyn".



5 tecken på att låten handlar om Filip

"Ärligt talat var jag inte säker på att något skulle släppas just för att det känns lite för sårbart och ärligt", skriver hon på sin Instagram.

Kan det vara så att den handlar om uppbrottet från expojkvännen? Här är tecken som tyder på det.

1. I den nya singeln sjunger Peg "I'm alone while they're celebrating" – och kanske syftar hon på Let's Dance-vinsten, som hon inte var på plats i studion och bevittnade.

2. I mitten av första versen sjunger Peg "Six year anniversary, couldn't even make it to the day". Vi får inte riktigt ihop tidsramen, då paret inte var tillsammans i sex år enligt våra beräkningar.

Men hon har definitivt inte varit tillsammans så länge med någon annan heller...



3. "Didn't think I'd end up losing my best friend", är ytterligare en textrad som kan beskriva känslan efter ett uppbrott med någon man varit tillsammans med länge.



4. "I know you got somewhere to be, somewhere without me", sjunger Peg i refrängen.

Kanske syftar det på hur Filips mediala exponering fick sig ett rejält lyft efter Let's Dance-vinsten. Eller att han är på väg någon annanstans i livet, där hon inte längre är inkluderad.

5. Slutligen sjunger Peg "But they don't even know you like I do, cliche, it's so cliche, but it's true" i bryggan inför sista refrängen. Även det skulle kunna handla om de nyfunna bekantskaper och fans som Filip fick under dansvåren.

Vad tror du? Handlar låten om Filip Kaspersen Lamprecht, eller har texten någon annan symbolik?